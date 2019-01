Presentan el Plan Nacional IMSS 2019-2024

ADN40 - El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó junto con Germán Martínez, titular del IMSS, el Plan Nacional del IMSS 2019-2024, el cual estará abierta a toda la población, no solo a los derechohabientes.

El presidente aseguró que el IMSS ha tenido una historia de saqueos y desabastos, porque muchos políticos se convirtieron en proveedores y se robaron el dinero de las medicinas, por lo que aseguró que esta situación se acabó y nunca se robarán el dinero de las medicinas.

Detalló que se tienen alrededor de 5 mil unidades médicas rurales, serán fortalecidas por el IMSS el cual es mejor que el de la Secretaría de Salud y la de los gobiernos estatales, por lo que se estará aprovechando la experiencia de esta institución.

Refirió que pese a ello, hay que terminar de construir centros de salud, contratar médicos y basificar a trabajadores de la salud que son eventuales desde hace más de 20 o 30 años.

Reiteró que se debe desterrar el llamado cuadro básico, el cual no contiene medicamentos esenciales, ejemplificó que un tratamiento contra el cáncer tendría un costo de 140 mil pesos que no tiene cómo pagarlo una persona de bajos recursos y no está en dicho cuadro básico.

Aseguró que la intención es concluir este plan en dos años, por lo que cada seis meses se estarán incorporando ocho estados.

Refirió que las instalaciones del IMSS estarán en Michoacán por lo cual estará regresando de manera constante.