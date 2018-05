Madre pone a vender chicles a su hija para que "valore lo que tiene"

Información nacional - 23/05/2018 09:59 a.m.

Redacción

Por:

Una madre tomó la decisión de poner a su hija a vender chicles en las calles de Reynosa, Tamaulipas para darle una lección.

A través de redes sociales circularon imágenes de una niña que vende chicles en la calle con un letrero que dice "vendo chicles porque no valoro lo que tengo".

Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de Facebook de Karen Mejía junto a un mensaje "Ojalá que nadie le comprara a esta niña para que en verdad sepa lo que cuesta la vida. #Lección con la peor de sus ropas y mucho calor, espero que entienda cuánto la amo y me esfuerzo por ella, no me da vergüenza, vergüenza es el comportamiento que ha estado teniendo".