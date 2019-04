El candidato es Barbosa, afirma Polevnsky

Información nacional - 13/04/2019 00:09 a.m.

Notimex -

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que el senador Alejandro Armenta no será registrado como aspirante de ese partido al gobierno de Puebla pues el candidato es Miguel Barbosa, y negó que haya un enfrentamiento con el legislador Ricardo Monreal.

"Por supuesto que no (será registrado), sería faltar a la ley. Primero que nada Armenta miente, no ganó la encuesta (para definir al candidato), la encuesta la ganó Miguel Barbosa en forma arrasadora", dijo la dirigente quien aclaró que el Tribunal Electoral federal no pidió reponer el proceso.

Lo que el Tribunal pide, precisó, es que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fundamente cómo se hace el procedimiento y es sólo un trámite para completar. Armenta está profundamente equivocado o, "en verdad me parece muy penoso", queriendo engañar, sostuvo.

"Pero no está en duda ni nada. Miguel Barbosa es el candidato de Morena", insistió Polvensky en entrevista con José Cárdenas Informa y puntualizó que se han dicho mentiras sobre Barbosa; "es una vergüenza, yo nunca creí que hubiera tanta bajeza en la política, de verdad estoy impresionada".

Manifestó sus dudas de que detrás del "plan muy orquestado" contra Barbosa esté el senador Ricardo Monreal. "Yo creo que no es así, voy a decir que después de todas las mentiras que he oído que ha dicho Armenta ya la verdad me hace dudar".

"Cuando lo oigo (a Armenta) mentir con esa facilidad yo no puedo creer que Ricardo Monreal, que es un político pues de muchos años, un político muy hecho y muy versado, caiga en esas jugarretas, en esas mentiras, que son un absurdo total", añadió.

Sobre las críticas que ha recibido, opinó: "no creo que quieren dirigir a Morena, creo que lo quieren dilapidar, porque deben de traer algún plan con algún otro partidito chiquito, y ahí al tiempo lo dejo, y lo que quieren es ver si bajan a Morena para ver si suben a otro partidito, pero pues creo que se van a quedar con las ganas".