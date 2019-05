Confirma AMLO que no habrá delegados en el gobierno federal

Por: Redacción





El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes en su tradicional conferencia mañanera, que no habrá delegados del gobierno federal en los estados y se queda sólo un coordinador con los empleados de bases existentes, y los trabajadores sindicalizados.

"No van a haber delegados del gobierno federal, así de claro y categórico, no van a haber delegado", sentenció AMLO.

Detalló que en algunos estados incluso había hasta 30 o 40 delegados.

"No se va a liquidar a ningún trabajador de base sindicalizado, es solo lo que se llaman trabajadores de confianza, que ocupaban los cargos de más nivel. Ya no se va a tener esa estructura", precisó.

El mandatario explicó que con la nueva estructura se ahorrarán 15 mil millones de pesos.

Nuestro plan consiste en una fórmula sencilla, pero muy eficaz, ´cero corrupción´, cero impunidad y austeridad republicana, así liberamos fondos para el desarrollo y no hay necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país. No vamos a contratar deuda nueva, no se va a endeudar a México y no van a aumentar los impuestos en términos reales. Ese es el compromiso", advirtió AMLO desde Palacio Nacional.

En enero del año en curso, Judith Díaz confirmó que se mantiene como coordinadora de Programas de Desarrollo en el estado de Nuevo León.