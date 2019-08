AMLO sugiere a partidos políticos reducir gastos en 50 por ciento

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a partidos políticos a reducir sus gastos en por lo menos 50 por ciento y devolver parte de sus prerrogativas a la Hacienda pública, pues "ya no estamos en los tiempos de derroche, no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre".

En conferencia de prensa, donde aclaró que es una sugerencia no una orden, el Ejecutivo federal confió en que este mismo día se manifiesten al respecto los dirigentes de todos los partidos, pero particularmente los progresistas, "quiero escuchar que sean los primeros".

"No pueden estar recibiendo tanto dinero (los partidos), tienen que reducir sus gastos, tienen que devolver un porcentaje de esas prerrogativas" que recibirán para el próximo año, expresó tras subrayar que si no escucha el posicionamiento de los institutos políticos, él lo recordará en sus conferencias.

Ello, luego que la víspera la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de acuerdo del Consejo General por el que se distribuyen los montos de financiamiento público que recibirá cada partido político nacional para 2020, y cuyo monto global asciende a cinco mil 239 millones mil 651 pesos.

Para el presidente, su llamado a las fuerzas políticas a reducir sus gastos, no es un acto autoritario ni de prepotencia, ni mucho menos busca imponer las cosas, "es sencillamente hacer uso de nuestra libertad de expresión, de manifestación", apuntó.

"Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre", enfatizó el mandatario.

Al precisar que cuenta con la autoridad moral para hacer el referido exhorto, el Ejecutivo federal detalló que la reducción en el gasto en la Presidencia de la República es de alrededor del 75 por ciento.

Sostuvo que la ciudadanía debe apoyar en denunciar todos los actos donde se cometan abusos y/o corrupción; "y que todos ayudemos, todos, a que no haya corrupción, que no haya abusos, porque esto es corrupción".

Agregó que si bien puede ser legal tener sueldos o compensaciones de 700 mil pesos mensuales, "desde luego que es inmoral. ¿Cómo sueldos elevadísimos habiendo tanta pobreza y tanta necesidad?", puntualizó.