Vicefiscal se sale del caso del derrumbe en Espacio Cumbres

Por: Iram Hernández



A una semana del derrumbe en Espacio Cumbres que cobró la vida de 8 personas, el vicefiscal Luis Enrique Orozco señaló su salida del caso, ello luego de presentar una excusa el domingo a la ley de procedimientos fiscales.

Ante esto será otro el personal que estará llevando a cabo las investigaciones y las mismas no se detienen sino que continúan, dijo en entrevista en palacio de gobierno.

Señaló que la Fiscalía General todavía no le ha notificado alguna decisión sobre la petición del vicefiscal de Ministros Públicos Luis Orozco.

"El Fiscal no me ha notificado sobre alguna resolución de este particular por tal excusa yo me relevo de darles la información que días antes estuve compartiendo con ustedes. A mi juicio no había hasta el domingo que presente la excusa al fiscal una causa de impedimento del código nacional de procedimientos penales", destacó el vicefiscal.