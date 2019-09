Adoptaron a una niña; resultó ser una psicópata de 22 años

ADN40 -

Autoridades de Indiana acusaron a una pareja por abandonar a su hija adoptiva de solo 11 años, para mudarse a Canadá, además de que no la apoyaron económicamente y se deslindaron de su responsabilidad, sin embargo, los padres señalaron que la mujer contaba con 22 años y que amenazó con matarlos en varias ocasiones.

De acuerdo a medios de comunicación locales, los fiscales de Tippecanoe levantaron cargos por negligencia contra Michael Barnett y Kristine Elizabeth Barnett, una pareja estadounidense.

Según declaraciones en el caso, la pareja adoptó a la pequeña en 2010 y un médico resolvió después de examinarla que su edad no era de 8 años, sino de que se trataba de una adolescente que padecía enanismo.

"Le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía 6 años y era muy evidente que no tenía esa edad", relató la acusada.

La pareja también afirmó que la joven era una psicópata.

"Estaba parada en medio de la noche. No podías irte a dormir. Tuvimos que esconder todos los objetos afilados... La vi poner productos químicos, lejía, Windex algo así, en mi café y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella dijo: "Estoy tratando de envenenarte".

En declaraciones dadas a varios medios, la mujer describe a la pequeña como una sociópata. Incluso mostró una carta escrita por un médico que la describe como una adulta con signos de edad evidentes en dientes, cabello y desarrollo sexual.

En su perfil compartió una publicación en el que asegura sentirse enferma por los cargos que pesan en su contra por negligencia.

"Los medios me están pintando como una abusadora de niños, pero aquí no hay niños... Natalia era una mujer. Ella tenía períodos. Ella tenía dientes adultos. Nunca creció ni una pulgada. Todos los doctores confirmaron que padecía enfermedades psicológicas graves que sólo se diagnostican en adultos", explicó Kristine.