Trump ataca a Swift y dijo ya no gustarle su música

Por: Redacción



Donald Trump le contestó a la cantante Taylor Swift después de que ésta hablara de temas políticos, y dijo que la estrella de la música "no sabe nada" sobre la republicana Marsha Blackburn, a la cual atacó ayer domingo en sus redes sociales.

El Presidente estadounidense habló sobre Swift en la política, y dijo a Daily Mail en la Casa Blanca que la música de la cantante ya no le gusta tanto porque se oponía a la representante Marsha Blackburn, una republicana a la que él apoya.

Blackburn se postula al senador republicano de Tennessee Bob Corker y Swift está respaldando a su competencia.

"Estoy seguro de que Taylor Swift no tiene nada o no sabe nada de ella [Marsha Blackburn]. Y digamos que ahora me gusta la música de Taylor en un 25 por ciento menos, ¿vale?", dijo Trump sonriendo.

Swift, de 28 años, rompió años de silencio sobre sus opiniones políticas y lo hizo para atacar a Blackburn, lo cual generó gran polémica en redes sociales.

La súper estrella dijo que se niega a votar por alguien "que no estará dispuesto a luchar por la dignidad de todos los estadounidenses, sin importar el color de su piel, el género o a quién aman".

La también compositora, utilizó su plataforma para instar a los jóvenes a registrarse para votar y hacer oír sus voces en noviembre.

"Tantas personas inteligentes, reflexivas y auto-poseídas han cumplido 18 años en los últimos dos años y ahora tienen el derecho y el privilegio de hacer que su voto cuente", escribió.

"Pero primero necesitas registrarte, lo que es rápido y fácil de hacer. El 9 de octubre es el último para registrarse para votar en el estado de TN. Vaya a vote.org y puede encontrar toda la información. ¡Feliz votación!", añadió junto a una carita sonriente y un símbolo de arco iris.

Swift concluyó su gira norteamericana de Reputation con un concierto en Arlington, Texas, este sábado por la noche.

La artista está programada para abrir los American Music Awards en Los Ángeles el miércoles, antes de partir en Down Under, mientras realiza su gira Reputation Tour a Australia, Nueva Zelanda y luego a Japón.