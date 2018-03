Redacción - Luego de estrenar su video "Look What You Made Me Do" en los premios MTV, y causar polémica por saber a quien iba dirigido el sencillo, esta vez no fue la excepción.

Y es que la compositora de 28 años, Taylor Swift volvió a estrenar su nuevo video en una ceremonia de los premios iHeart.

"Delicate" fue visto ante los miles de presentes minutos después de ganar el premio de Artista Femenil del Año.