Stephanie Salas o Luis Miguel ¿quién dice la verdad?

En el más reciente episodio de Luis Miguel: La Serie, Stephanie Salas quedó como la mala del cuento que se entrometió entre la relación del cantante con Mariana, sin embargo, meses antes Stephanie ya había contado su versión de los hechos.

Con un escrito publicado en redes sociales, Stephanie se deslindó de la historia contada en la serie e invitó a leer la entrevista que ofreció para la revista Hola en su edición de febrero.

La cantante se sinceró sobre la relación que tuvo con Luis Miguel hace tres décadas, después de que se conocieran cuando ella actuaba en el musical Vaselina, según contó Stephanie.

"No fue un noviazgo formal, exclusivo, como a mí me hubiera gustado, pero siempre lo entendí porque su vida era su carrera, sus giras (...) Salimos durante dos años", narró la madre de Michelle Salas.

Además, Salas explicó cómo vivió la noticia del embarazo y cómo fue vivirlo en solitario después de que Luis Miguel "desapareció" de su vida.

"Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre 'Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí'", detalló Stephanie sobre la reacción de "El Sol" tras enterarse de la noticia cuando ella ya tenía tres meses de embarazo.

Asimismo, Stephanie habló sobre cómo vivió el parto y cómo fue el encuentro de Luis con su hija, a quien dejó de ver cuando tenía unos tres años de edad.

"Lo primero que dijo fue 'cómo se parece a mí, está divina mi hija'. Así, con esas palabras. Y entonces yo dejé que estuviera a solas con ella, y estuvo ahí riendo y disfrutándola en sus brazos (...) Frecuentó regularmente a la niña durante aproximadamente tres años. Yo personalmente la llevaba a su casa (...) Después, cuando Michelle tendría como tres años, de repente no volvimos a saber de él".

Pese a todo lo que pasó, durante la entrevista, Stephanie dejó claro que no tenía nada que reprocharle al padre de su hija, sino al contrario: "le agradezco infinitamente el que me haya dado una hija tan maravillosa, tan carismática y tan hermosa como es Michelle".