Película 'Roma' obtiene ocho nominaciones a los Critic´s Choice

Notimex - La película mexicana "Roma" recibió ocho nominaciones a los premios Critic´s Choice en donde la máxima nominada fue "The favourite" que recibió 14, anunció hoy aquí la organización.

"Roma" fue postulada en mejor película del 2018, mejor cinta extranjera, director, actriz (Yalitza Aparicio), guión original, cinematografía, edición y diseño de producción.

"The favourite" lidera las nominaciones a los Critics 'Choice Awards de este año con un total de 14, que incluyen mejor película, mejor actuación y mejor director para Yorgos Lanthimos.

Además, las estrellas Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz obtuvieron calificaciones de actor, mientras que Deborah Davis y Tony McNamara son los mejores al mejor guión original.

"Black Panther" se ubicó en segunda posición en nominaciones al recibir 12, entre ellas mejor película, elenco, mejor guión adaptado para Ryan Coogler y Joe Robert Cole y mejor actor de reparto para Michael B. Jordan.

"First man" obtuvo 10 nominaciones, mientras que "Mary Poppins Returns", "A star is born" y "Vice" obtuvieron nueve nominaciones cada una, mientras que "Green book" obtuvo siete.

Todas esas películas también competirán por la mejor película, junto con "BlacKkKlansman" y "If Beale Street Could Talk".

Además de "The favorite" y "Black Panther", "Crazy rich Asia", "Vice" y "Widows" también están nominados al mejor elenco.

Mientras tanto, varios candidatos podrían caminar a casa con más de una estatuilla. Alfonso Cuarón fue ubicado en cuatro categorías por su trabajo en "Roma", incluyendo mejor director, guión original, cinematografía y edición.

Bradley Cooper está nominado por su dirección de "A star is born", así como mejor actor y mejor guión adaptado. Spike Lee también es candidato al mejor director y guión adaptado para "BlacKkKlansman", mientras que Adam McKay está nominado a mejor director y guión original para "Vice".

Christian Bale (Vice), Emily Blunt (Mary Poppins Returns), Olivia Colman (The Favorite) y Elsie Fisher (octavo grado) también están nominadas para múltiples premios. Mientras tanto, la diseñadora de vestuario Sandy Powell fue nominada por su trabajo en "The favorite" y "Mary Poppins returns".

Mientras tanto, el campo de mejor director está compuesto por hombres: además de Cooper, Cuarón, Lanthimos, Lee y McKay, los nominados incluyen a Damien Chazelle por "First man" y Peter Farrelly por "Green book".

Al igual que los Globos de Oro, la Broadcast Film Critics Association y la Broadcast Television Journalists Association entregan premios en categorías de televisión y películas en una sola ceremonia.

Por el lado de la televisión, HBO y Netflix empatan para la mayoría de las nominaciones con 20 cada una, seguidas de FX con 16, Amazon con 12 y NBC con 11.

"The americans" y "The assassination of Gianni Versace: American crime story" y "Escape at dannemora" de Showtime lideran todas las series de televisión con cinco nominaciones cada una.

"Los estadounidenses" fue elegida para la mejor serie de drama y cuatro premios de actuación (Matthew Rhys, Keri Russell, Noah Emmerich y Holly Taylor), mientras que "Versace" está para la mejor serie limitada y cuatro premios de actuación (Darren Criss, Finn Wittrock, Penélope Cruz y Judith Light) .

"Escape" también competirá por la mejor serie limitada y cuatro premios de actuación (Paul Dano, Benicio Del Toro, Patricia Arquette y Eric Lange).

"Los estadunidenses" competirá por mejor serie de drama con "Better call Saul", "The good fight", "Homecoming", "Killing Eve", "My brilliant friend", "Pose" y "Succession".

Para las mejores series de comedia, los shows nominados son "Atlanta", "Barry", "The good place", "The Kominsky method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "The middle", "One day at a time" y "Schitt´s creek".

En la categoría de series limitadas, "Versace" y "Escape" competirán junto con "A very english scandal", "American vandal", "Genius: Picasso" y "Sharp objects".

En la categoría de series de drama también están"The handmaid's tale", con Elisabeth Moss e Yvonne Strahovski destacadas nominadas por su actuación. "GLOW" consiguió solo una nominación de actriz, para la coprotagonista Betty Gilpin, pero fue excluido de la mejor serie de comedia.

Mientras tanto, "The good fight" consiguió un mejor nominado en la serie de drama, pero no logró obtener ninguna nominación de actuación.

"Pose" con un reparto en su mayoría transexual, ganó un nominado a la mejor serie de drama, así como el reconocimiento para la estrella Billy Porter. Mientras tanto, "Facebook watch" obtuvo una nominación a la mejor actriz por la estrella de "Sorry olord for your loss", Elizabeth Olsen.

Julia Garner está nominada por sus papeles en "Dirty John" y "Ozark", junto con Amy Adams por "Sharp objects". "Westworld" logró una sola nominación a la mejor actriz de reparto en una serie dramática.

Los ganadores se darán a conocer en la 24 gala anual de los Critic´s Choice Awards, que se transmitirá en vivo por CW el domingo 13 de enero.