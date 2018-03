Niño fue plantado en su cumpleaños, pero actores de ´Stranger Things´ le dieron sorpresa

Redacción

Aaron Alambat tenía planes para celebrar su cumpleaños número 12 con ocho de sus compañeros de clase en una fiesta con el tema "Stranger Things", el popular programa de ciencia ficción de Netflix, por lo que decoró con luces navideñas, un dispensador de bebidas de sangre Demogorgon y un hermoso pastel.

Sin embargo, sus amigos lo dejaron plantado, por lo que su hermana mayor Ayen Alambat, que vive California público una fotografía de su hermano con este mensaje.

"Mi hermano invitó a 8 de sus compañeros de clase por su fiesta temática de bday con Stranger Things, y ninguno apareció", escribió el 18 de marzo.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo — ayen (@ayenalambat) 18 de marzo de 2018

Desde entonces, el tuit ha recibido más de 279 mil "me gusta" y casi 50 mil retweets en una muestra de apoyo que recuerda a "Sad Papaw", el hombre que hizo la cena para sus seis nietos, solo para tener una presentación, hace casi dos años. a la fecha.

Uniéndose a la diversión no fue otra que la propia Eleven, Millie Bobby Brown, quien tuiteó una nota de apoyo a Aaron.

“¡¡¡¡Qué!!!! Oh, bueno, ¡puedes hacerles saber a todos que todo el cast de Stranger Things hubiera ido! Creo que es genial y el próximo año me gustaría una invitación … ¿Por favor?”, publicó la protagonista de la serie.

Rápidamente Gaten Matarazzo contesto al igual que Miley y dijo “¡Cuenten conmigo también!, yo llevó el Pudding de Chocolate”, mencionó.

Count me in too! I’ll bring the chocolate pudding ?????? — Gaten Matarazzo (@GatenM123) 20 de marzo de 2018

La actriz Cara Buono, también de 'Stranger Things', felicitó a Aaron: "¡Feliz cumpleaños! Wow, estos chicos se lo perdieron!".

Cara, en 'Stranger Things', es Karen Wheeler, la mamá de Mike y Nancy.

Happy Birthday! Wow, those kids missed out! — Cara Buono (@CaraBuono) 20 de marzo de 2018

Pero no todo terminó mal, ya que además de las reacciones de los actores, el pequeño cumpleañero celebró en compañía de su familia.