Michael Bublé abandona el mundo musical

Por: Fernando Neri



Poco tiempo les duró la felicidad a los fans de Michael Bublé y es que tras anunciar a finales de septiembre que volvería a lanzar un álbum de estudio después del estreno de Nobody But Me en octubre de 2016, el canadiense ahora ha dado a conocer que se retira del mundo musical.

´´Ya no tengo el estómago para esto; el narcisismo de las celebridades´´, comentó al Daily Mail. ´´Ésta es mi última entrevista. Me retiro del negocio. He hecho el disco perfecto y puedo irme por todo lo alto´´, declaró el cantante de 43 años.

Bublé aseguró que incluso antes de que su hijo Noah, actualmente en remisión; fuera diagnosticado con cáncer, había dejado de disfrutar lo que hacía.

´´Me comencé a preocupar sobre la venta de boletos de mis tours y lo que los críticos decían y sobre cuál podría ser mi percepción´´, expresó.

´´El diagnóstico me hizo darme cuenta de lo estúpido que era al preocuparme por estas cosas insignificantes´´, indicó.

´´Me avergoncé por mi ego, el cual había permitido esta inseguridad y por eso decidí que nunca volvería a leer mi nombre en el periódico en alguna crítica´´, señaló.

El nuevo material discográfico del artista canadiense se titula Love y saldrá a la venta el próximo 16 de noviembre.

El cantante compartió que quiso realizar el álbum por una deuda de gratitud que tiene con las personas que le enviaron la mejor de las vibras durante el momento difícil que vivió con la enfermedad de su hijo y también por su amor a la música.

(Con información de Agencias)