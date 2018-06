Meteorito roba la atención en concierto de Foo Fighters

Los asistentes del festival de música Landgraaf Pinkpop en Países Bajos, no solo quedaron impresionados por la interpretación de la agrupación musical Foo Fighters, sino también cuando vieron un bola brillante de color verde que apareció en el cielo.

De acuerdo con la Organización Internacional de Meteoros, documentó los avistamientos de cometas y meteoritos por los cielos de Bélgica, Suiza, Alemania, Países Bajos y Francia.

Un astrónomo del Grupo de Trabajo Meteor, Sebastiaan de Vet, dijo en Twitter que probablemente era de una bola de fuego, que ocasionalmente caen en algún lugar de la superficie terrestre, como un meteorito.

"Eso supondría tener material fresco de estudio proveniente del espacio, pero aún no se sabe si eso sucedió anoche", dijo.

A bright fireball was largely observed (more than 90 reports) and video recorded from Belgium, Switzerland, Germany, France and the Netherlands on June 16th, 21h 11 UT. If you observed it, please report it! Thanks in advance! https://t.co/Pr5XOqcZE3 pic.twitter.com/mYbpSum04Z