Metallica lanzará nuevo disco y no sonará a metal

ADN 40 - El grupo Metallica, anunció que en el 2019 sacaran un disco en formato vinilo doble, en conmemoración al concierto que dieron el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos para recaudar fondos para la fundación "All Within My Hands", según el portal Indiehoy.

Metallica ha sido uno de los emblemas del metal desde la década de los ochentas, por su música pesada y conciertos llenos de energía, y además de sus labores musicales, los ya veteranos de rock y metal, se han caracterizado por sus proyectos de carácter social en todo el mundo.

"All Within My Hands" es una fundación creada por los integrantes de la banda y se encarga de ayudar a las comunidades más necesitadas a tener educación, alimentos y hogares. Al ser de carácter benéfico, Metallica realiza actividades para recaudar fondos y uno de ellos fue el recital acústico llamado"Helping Hands... Live & Acoustic At The Masonic".

Aquel concierto fue llevado a cabo el pasado 3 de noviembre y contó con participaciones especiales en donde destaca un cuarteto de instrumentistas que apoyaron a la banda en cuerdas, percusión y coros.

Este concierto benéfico será editada en un disco de 12 canciones en formato vinilo doble y estará disponible para el público a partir del primero de febrero de 2019, en donde se podrán escuchar canciones cómo:The Uniforgiven, Nothing Else Matters, When a Blind Men Cries de Deep Purple, Please Don´t Judas Me de Nazareth, entre otras.