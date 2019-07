Juan Rivera, en terapia para superar muerte de su hermana Jenni Rivera

Notimex -

Juan Rivera reveló que a más de seis años de la muerte de su hermana Jenni Rivera, ha tenido que acudir a especialistas para poder superar la tragedia, y dijo que trabaja para que "La diva de la banda" sea reconocida más allá de lo que fue.

"Los psicólogos me dicen que aún no he enfrentado esa pérdida, que yo me he enfocado en el trabajo de Jenni Rivera para evadir el que ella no esté ya con nosotros. Hay días que duele mucho y otros que estoy bien", dijo Juan en entrevista con Notimex.

"No puedo hablar por toda la familia, pero ese es mi caso y me encanta trabajar en el legado de Jenni, aún tengo el sueño de que ella sea más grande de lo que fue y quiero trabajar muy duro en ello para conseguirlo", apuntó Juan Rivera.

Juan convocó a la prensa para hablar sobre la sorpresa musical que encontró, 10 temas grabados por Jenni, algunos de ellos inéditos; recordó que un día llegó al estudio buscando una grabación familiar, y lo que descubrió fueron estas canciones.

Aparentemente bien es el primer tema que encontraron grabado por la intérprete y que fue dado a conocer el pasado 2 de julio, fecha en que "La diva de la banda" cumpliría 50 años.

Destacó que también encontró algunas llamadas que no sabe porque se grabaron pero están, así como estos 10 temas que no serán parte de un próximo disco, ya que los irán presentando poco a poco.

Entre ellos, indicó se encuentra "La chancla", "estos temas suponemos los grabó Jenni tal vez para algún álbum y quedaron fuera. Hay cosas que no sabemos pero fue un gusto para mi toparme con estos materiales en el estudio en Estados Unidos, porque yo entré buscando una grabación en específico y descubrí otras", expresó Rivera, al adelantar que le gustaría hacer un vinil conmemorativo de la cantante.

Destacó que está consciente de que lo tachan de mantenido, vividor y patán, sin embargo, eso ya no le afecta tanto, "yo estoy satisfecho con el trabajo que hago, sé hacia dónde quiero llegar y también sé que cometo errores".

"Yo me conozco perfectamente y si mis sobrinos (los hijos de Jenni) que son los patrones, confían en mí no hay más que decir; no tienen que afectarme las críticas de terceros, porque no todo lo que se dice es real", explicó.

Respecto a la película sobre la vida de Jenni Rivera, comentó que es un proceso largo y tras rechazar la oferta de Universal Pictures, han decidido trabajar con una empresa más pequeña, porque quieren hacer una historia destacando a la mujer, al ser humano, no a la artista.

"La mujer es más fuerte por su tenacidad, valentía y carácter, creo que vale más que la estrella que canta en los escenarios y eso permitirá que las mujeres se identifiquen", detalló.

"Queremos que la historia de Jenni Rivera inspire, por lo mismo nos gustaría que una actriz latina le diera vida, porque se ha rumorado que sería Charlize Theron, pero no es el tipo, pues ella nunca fue tan delgada, al contrario, ella siempre amo ser llenita y no queremos quitarle ese aspecto a mi hermana", concluyó Juan Rivera.

"La diva de la banda" murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente áereo en la sierra de Nuevo León (México); unas horas antes del fatal accidente ofreció su última presentación en la Arena Monterrey.