'Joker', una de las 10 mejores películas en la historia; según IMDB

Por: Redacción





Joker, la película protagonizada por Joaquin Phoenix que ha impactado a millones de personas alrededor del mundo ha logrado cosechar un nuevo logro.



De acuerdo con el sitio de Internet Movie Database (IMDB), 'Joker' se posiciona entre las diez películas con mayor valoración en la historia del cine.



La lista está integrada por los siguientes títulos:

1. The Shawshank Redemption (1994)

2. The Godfather (1972)

3. The Godfather Part II (1974)

4. The Dark Knight (2008)

5. 12 Angry Men (1957)

6. Schindler´s List (1993)

7. The Lord of The Rings: The Return of The King (2003)

8. Pulp Fiction (1994)

9. The Good, The Bad and The Ugly (1966)

10. Joker (2019)



La película dirigida por Todd Phillips también obtuvo el León de Oro durante la pasada edición del Festival de Cine en Venecia.