Es Olivia Colman la "favorita" en la temporada de premios

Por: Redacción





La actrizserá honrada con la prestigiosa BFI () Fellowship en la cena del Presidente de BFI en marzo.

La actriz británica, que ha estado en la mira de todos durante la temporada de premios con sus numerosas nominaciones de Actriz Principal por 'The Favorite' (La Favorita), ha revelado que está "absolutamente sorprendida" por el prestigioso reconocimiento del BFI.

"El BFI es una organización maravillosa y que pronto estaré en una comunidad con tantos de mis héroes, es un honor que es difícil de calcular", dijo la actriz, informó Daily Mail.

Olivia, claramente incapaz de contener su alegría por la cena de la ceremonia, que se celebrará el 6 de marzo en el hotel Rosewood de Londres, concluyó: "Muchas gracias, realmente estoy encantada".

Después del honor, Olivia se unirá a las filas de las ganadoras anteriores como: Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Judi Dench, Maggie Smith, Steve McQueen y Hugh Grant.

El presidente de BFI, Josh Berger, no pudo evitar hablar sobre la actriz: "Estoy encantado de que BFI le otorgue su máximo honor, la BFI Fellowship, a Olivia Colman, en un momento tan emocionante de su carrera".

"The Favorite está firmemente en la lista de las mejores películas de los últimos años y muestra la extraordinaria y matizada actuación de Olivia, que está siendo reconocida por críticos y audiencias de todo el mundo", afirmó.

Olivia se ha encontrado en la carrera por la categoría de Mejor Actriz en los Oscar junto a la gran actriz Glenn Close para 'The Wife', Lady Gaga para 'A Star Is Born', Yalitza Aparicio para 'Roma' y Melissa McCarthy para 'Can You Ever Forgive Me?'

Recibida con gran acierto para el éxito, la representación de Olivia como la Reina Anne de Gran Bretaña, frágil, excéntrica e introvertida en 'The Favorite' también le ha valido su codiciada nominación de Mejor Actriz en los BAFTA el domingo.

Los fanáticos de Colman la verán en la serie esperada de Netflix, 'The Crown', en la que asumirá el papel de Reina Isabel II de Claire Foy en la tercera temporada.