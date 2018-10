Eliminarán a Apu de los Simpsons

Por: Redacción



Esto después de la polémica que desató el documental "The Problem with Apu", donde se dice que el personaje es un estereotipo racial de los indus-americanos.

Adi Shakar indicó que Aú desaparecerá de la serie y no se hará "mucho ruido" de su salida, pero aclaró que no van a hacer un gran problema con eso, no nada por el estilo, solo será abandonado por completo.

A pesar de esto, Shankar intentó resolver la controversia de Apu al llevar una campaña de crowdsourcing donde se buscaba aclarar el origen del personaje, pero eso no fue suficiente.

La última vez que Apo apareció en un capítulo de "Los Simpsons" fue el 14 de octubre llamado "My Way or Highway to Heaven" (Mi manera o carretera al cielo), dato curioso aquí es que aparece junto otros personajes que están muertos.

Con información de la revista Indie Wire.