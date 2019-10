¡Cuidado! Adicción al celular daña la vista de los niños

INFO7

Por: Juan Maldonado

Utilizar dispositivos móviles para calmar a un menor de edad es una práctica común entre padres de familia o de quienes se encargan de su cuidado. Y aunque en el momento parece una solución efectiva, en realidad los ojos de los infantes están en riesgo.

Expertos en oftalmología indican que el uso indiscriminado de dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y videojuegos, los expone a graves riesgos visuales, además de que marca desde temprana edad el estilo de vida las futuras generaciones.

El apego a estos aparatos desde la niñez está generando que se mantengan atados más tiempo de lo recomendado, lo cual según datos de especialistas en salud visual no debe superar las tres horas diarias entre menores de 5 a 12 años.

Una de las consecuencias inmediatas es un aumento de miopía. Un estudio confirmó que muchos pacientes dedicaron más de tres horas al día en actividades que involucraban el uso de dispositivos electrónicos.

A diferencia de la luz visible, el componente azul de las pantallas tiene una gran capacidad de penetración. Estas condiciones al ser percibidas por el ojo con intensidades elevadas pueden llegar a afectar algunos tejidos, más si es por tiempo prolongado.

La recomendación que dan especialistas, además de limitar el uso, es disminuir la intensidad del brillo a través de las herramientas incluidas en los dispositivos móviles, así como tomar pausas cada 20 minutos.

En estas se debe cambiar la mirada a otro objeto por lo menos por 20 segundos, ya que la frecuencia del parpadeo disminuye cuando los niños están concentrados mirando los dispositivos electrónicos. En este caso el parpadeo favorece la distribución de la lágrima y la humectación de la superficie ocular.

Un punto que no se debe ignorar es que para los menores de un año no se recomienda que pasen tiempo frente a pantallas y para los niños de 1 a 4 años, no debe exceder una hora diaria.

De ahí en adelante, más de tres horas al día se considera excesivo.