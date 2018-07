Carlos Rivera recuerda que desde niño su sueño era cantar

Notimex - El cantante Carlos Rivera recuerda con alegría y nostalgia aquella época de su niñez cuando soñaba con presentarse en "Todos a cantar", aunque no pudo participar en esta emisión de talentos.

El actor y cantante echó un vistazo en el baúl de los recuerdos pues tiene muy presente que él siempre le pedía a su madre que lo llevara a concursar al programa.

"Yo tenía 12 años en aquel entonces y le pedía a mi mamá que me llevara, pero no lo hizo y creo que no se dio porque ella pensó que era un sueño más de un niño, además de que soy de Tlaxcala, una entidad pequeña y no conocíamos a nadie", dijo a Notimex.

"Mi mamá pensó que jugaba a ser cantante, pero cuando crecí se dio cuenta que no era así y busqué mis propias oportunidades a los 15 años; al final fue muy bonito porque como ella me dice que yo fui quien le demostró que los sueños si se cumplen", expresó.

"Mi madre no quería que yo sufriera y bueno, pues se logró poco a poco el sueño", dijo Rivera, quien reconoció que también en la actualidad vive un momento grandioso tras el éxito del tema "Recuérdame" de la cinta "Coco".

Comentó que este tema lo ha llevado a ser conocido en muchos países de Latinoamérica y ahora que se encuentra promocionando su sencillo "Me muero" la gente lo ha recibido con agrado.

De igual manera, espera que la gente reciba con agrado sus nuevos temas, que presentará el 27 y 28 de septiembre en el Auditorio Nacional, "he preparado un espectáculo completamente nuevo y en septiembre lanzaré el disco".

"Así que también daré un adelanto de este trabajo", apuntó Rivera, quien además espera ser requerido para alguna cinta o para hacer doblaje, pues forman parte de sus sueños.