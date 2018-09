Carlos Rivera calla a quienes le aseguraron que jamás triunfaría

Notimex - Después de 14 años, el originario de Huamaltla, Tlaxcala, es uno de los intérpretes más reconocidos a nivel internacional luego de protagonizar en España y México el musical "El rey león", y de que a pocos días del lanzamiento de su álbum "Guerra", se coloca en el primer lugar de popularidad con Disco de Oro como reconocimiento.



"Muchas veces, las personas que critican o que dicen que tú jamás vas a poder lograr nada, probablemente lo dicen porque ellos no son capaces de ir y lanzarse a cumplir sus sueños", declaró Carlos Rivera en entrevista con Notimex.

"Creo que ahí es donde yo encontré la fortaleza, porque cada vez que alguien me decía que no podía lograr algo, que nunca sería nada o que jamás llenaría un Auditorio Nacional, lo fui tomando como una fortaleza", resaltó el intérprete de 32 años.

No lo hizo para demostrarle a los demás que sí era posible conquistar una cima, sino por él mismo, para comprobar que cuando se tiene fe, se lucha, se trabaja, se está dispuesto y, sobre todo, se tiene paciencia suficiente, puede lograrse lo que sea.

"Llegar aquí no fue fácil, estamos hablando de que a mi salida de ´La academia´ ya pasaron 14 años y 12 años de la primera vez que me paré en este escenario (Auditorio Nacional). En un tiempo así, todo puede pasar en la vida de un artista".

Se piensa, admitió, en tirar la toalla tras intentar e intentar y conseguir que nada suceda.

"Por eso hoy lo único que hago es seguir disfrutando lo que me está pasando, recordando cómo fue que todo empezó, cómo fue que cuando vivía en mi pueblo, allá en Huamantla, decía: ´Algún día voy a llenar un Auditorio Nacional´ y en respuesta, todo el mundo se reía de mí".

"Amo mi locura", que se desprende de su más reciente disco "Guerra", es el tema con el que más se identifica porque describe la búsqueda de su sueño, de sus luchas, sus batallas y sus guerras.

"Ahí cuento un poco la historia de ese niño al que todos llamaban loco cuando platicaba que quería ser cantante. Una de las frases dice: ´Si supiera toda esa gente que hoy sonrío si miro atrás. Todo lo que vieron imposible, mi corazón lo pudo lograr.

"´Cuántas veces me llamaron loco y tal vez un poco, pero da igual si por ser así, como decían, tengo alegría. Eres el que te lleva a donde tú quieres, lo que decides es lo que tienes´", destacó.

Carlos Rivera aseguró que solo uno mismo es responsable de aquello que le suceda. Si luchas, trabajas y tienes paciencia, algún día la vida te lo recompensa.

Comentó que de su triunfo en "La academia" a la fecha, sucedieron infinidad de cosas. Antes de que llegara ´El rey león´, participó en telenovelas, programas, series como "El hotel de los secretos" y musicales como "Bésame mucho", "La Bella y la Bestia" y "Mamma mía!".

"Imagínate en siete años lo que yo pasé, lo que lloré. Aunque hubo algunas cosas, al final no terminaba de pasar algo realmente importante hasta las 700 funciones de ´El rey león´ en Madrid, estando fuera de mi país, lejos de mi gente, de mi familia. El éxito en España rebotó a México y comenzaron a abrirse las puertas".

Dada la amistad con el colombiano Maluma al participar juntos en la séptima temporada del programa televisivo "La voz... México" como "coaches", ha surgido la versión de que podrían grabar una canción de reggaetón a dueto, ante lo cual, Rivera responde:

"Lo único que cuidaría es que la letra tenga que ver conmigo. También soy compositor y me gusta cantar las letras que yo escribo. Mi lenguaje es muy particular y si no se pierde la esencia de lo que uno tiene, se puede hacer cualquier cosa. Hay canciones divertidas que pueden ser pícaras sin necesidad de ser transgresoras, habría que hallar la canción perfecta".

Será este domingo cuando se estrenará el nuevo ciclo de "La Voz... México" en el que Carlos analiza a las mejores voces del país al lado de Natalia Jiménez, Maluma y Anitta.

"Nos hemos hecho muy amigos, realmente somos una familia. El productor Miguel Ángel Fox nos ha dicho que es la primera vez que cuando los ´coaches´ terminan de grabar durante 12 horas, todavía queremos irnos a cenar porque necesitamos estar juntos. La gente notará eso".

La noche del jueves pasado, Carlos Rivera hizo "sold out" en el Auditorio Nacional como parte de su gira "Guerra Tour", y para los conciertos del viernes y sábado en el mismo recinto, también se reportó lleno en butacas.

"Es un espectáculo que tiene muchos elementos de la guerra, pero todo está basado en la guerra de la vida, no en la bélica, pues nosotros también nos destruimos y nos volvemos a construir. Se nos bombardea, perdemos gente, sueños y muchas cosas que a veces las puedes recuperar y a veces no. El show pasa por todas esas emociones".

Es algo parecido a una película, dice, porque a través de las canciones, pasa de la alegría al llanto, de la fortaleza a la inspiración y luego a la aspiración para luego proponer la alegría como bandera permanente.

"Guerra" es su más reciente producción musical, misma que con dedicatoria especial a su madre, se ha vendido al por mayor en las tiendas y a pocos días de su lanzamiento.

"Hacía mucho tiempo que eso no pasaba. Cuando el disco físico está tendiendo a desaparecer, nosotros sacamos éste y logra que la gente acuda a las tiendas para comprarlo. Estoy emocionado e ilusionado por lo que está pasando".

Fue un álbum que grabó en los estudios Abbey Road, en Londres, los mismos donde estuvo la banda The Beatles, y se acompañó en algunas versiones, de la London Symphony.

"Hubo quien decía por qué queríamos hacer eso si hoy en día los discos se hacen con un tecladito y todo en computadoras programadas. Pero yo soy un artista que ofrece verdad al público que me sigue. En esa verdad tengo que poner todo lo que esté en mis manos y en mis bolsillos para que la gente realmente tenga la calidad suficiente".

El intérprete de éxitos como "Otras vidas" y "¿Cómo pagarte?" hará gira por varias ciudades de México y después viajará a Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Miami y Los Ángeles como parte de la promoción de "Guerra".