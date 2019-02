Actor de ´Empire´ detenido tras fingir ataque racista

El actor de "Empire" Jussie Smollett montó un ataque racista y homófobo porque estaba molesto por su salario y quería promover su carrera, dijo el jueves el superintendente de la policía de Chicago.

Antes del ataque Smollett envió también una carta amenazadora en su contra al estudio de Fox en Chicago donde se graba "Empire", dijo el superintendente Eddie Johnson.

Smollett se entregó a las autoridades y fue arrestado la mañana del jueves para enfrentar acusaciones por presentar una denuncia falsa cuando le dijo a las autoridades que fue agredido en Chicago por dos hombres que le profirieron insultos racistas y homófobos, además de colocarle una soga al cuello, dijo la policía.

"Se aprovechó del dolor y la furia del racismo para promover su carrera", dijo Johnson a reporteros en una conferencia de prensa.

"Este ardid publicitario es una herida que Chicago no se buscó y definitivamente no se merecía", agregó.

Los rumores sobre la versión de Smollett comenzaron con reportes que señalaban que no había cooperado plenamente con la policía tras denunciar que fue atacado. Después los detectives, en una ciudad plagada de cámaras de vigilancia, no pudieron encontrar el video de la golpiza. Mas adelante dos hermanos fueron detenidos para prestar declaración, pero quedaron libres a los dos días y la policía explicó que ya no eran sospechosos del presunto delito.

Johnson dijo que Smollett pagó a los hermanos 3,500 dólares para montar el ataque.

Luego de tres semanas de crecientes sospechas, Smollett fue acusado el miércoles de desorden público agravado, un delito que podría suponer una pena de hasta tres años de cárcel y obligaría al actor, que es negro y homosexual, a pagar los costos de la investigación de la denuncia que presentó el 29 de enero por la paliza.

En menos de un mes, el actor de 36 años ha pasado de ser la víctima de un crimen de intolerancia a estar acusado de inventarse el episodio.

Los hermanos no son considerados sospechosos. Johnson dijo que usaron guantes durante el ataque y "lo golpearon un poco". Dijo que los rasguños y moretones que Smollett tenía en el rostro "fueron autoinfligidos".

En un comunicado el miércoles los abogados Todd Pugh y Victor Henderson dijo que Smollett "disfruta de la presunción de inocencia, especialmente cuando ha habido una investigación como esta donde la información, verdadera y falsa, ha sido filtrada repetidamente".

Smollett, quien interpreta a un personaje gay en la exitosa serie de Fox "Empire", dijo que fue cuando caminaba hacia su casa desde una tienda de emparedados Subway en el centro de Chicago. Señaló que los hombres enmascarados lo golpearon, le profirieron insultos racistas y homófobos y le gritaron "Este es un país MAGA" — una aparente referencia al eslogan de campaña del presidente Donald Trump, "Make America Great Again" — antes de ponerle una soga al cuello y escapar.

"Empire" se graba en Chicago y sigue a una familia negra en la industria de la música.

Tras revisar cientos de horas de video, los detectives sí encontraron y divulgaron imágenes de dos personas que dijeron que querían interrogar y la semana pasada detuvieron a dos hermanos en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago cuando regresaban de Nigeria. La policía los interrogó y revisó su apartamento.

Los hermanos, que fueron identificados por su abogado como Abimbola "Abel" y Olabinjo "Ola" Osundairo, estuvieron retenidos 48 horas bajo sospecha de atacar a Smollett.

Al día siguiente de que quedaron libres, la policía dijo que proporcionaron información que había "cambiado la trayectoria de la investigación" y los detectives solicitaron otra entrevista con Smollett.

La policía dijo que uno de ellos trabajó en "Empire" y los abogados de Smollett dijeron que uno de los hombres es el entrenador personal del actor, a quien contrató para prepararse para un video musical. El actor lanzó su álbum debut "Sum of My Music" el año pasado.

Smollett fue acusado por los fiscales. El vocero de la policía Anthony Guglielmi dijo que los hermanos se presentaron ante un jurado acusador para "cerrar su testimonio".

Fuera de la corte, donde se reunió el jurado, el abogado de los hermanos dijo que los dos testificaron por dos horas y media.

"Había un punto en el que esta historia necesitaba ser contada, y se armaron de valor y dijeron que iban a corregirlo", dijo Gloria Schmidt.

Señaló que a sus clientes no les importó obtener un acuerdo de culpabilidad o inmunidad. "No necesitas inmunidad cuando tienes la verdad", dijo.

También señaló que sus clientes recibieron dinero de Smollett, pero no dio otros detalles.

Smollett ha sido activista por los derechos LBGTQ y los primeros reportes del ataque generaron indignación y apoyo para él en las redes sociales, de la senadora Kamala Harris de California a la presentadora de televisión Ellen DeGeneres.

En referencia a una versión publicada sobre el ataque incluso el presidente Donald Trump dijo a reporteros en la Casa Blanca que "no se puede ser peor, creo".

Pero varias horas después de que Smollett fue declarado sospechoso y los cargos se anunciaron hubo pocas reacciones de las celebridades en internet.

El exfiscal del condado de Cook Andrew Weisberg dijo que los jueces pocas veces encarcelan a los acusados de hacer reportes falsos, y optan en vez por libertad condicional, especialmente si no tienen antecedentes penales.

Smollett tiene un antecedente por dar información falsa a la policía cuando lo detuvieron bajo sospecha de conducir intoxicado. De acuerdo con los archivos, también fue acusado de hacerse pasar por otra persona y conducir sin licencia. Presentó una declaración de nolo contendere y recibió una sentencia reducida además de llevar un programa educativo sobre el alcohol y recibir tratamiento.

Además está pendiente por pagar la cuenta tras reportar falsamente un delito que llevó a una investigación de casi un mes, incluyendo la revisión de cientos de horas de videos de seguridad.

Weisberg representó recientemente a una clienta que fue acusada de hacer un reporte falso después de que los videos de seguridad desacreditaran su versión sobre haber sido robada por tres hombres en el aeropuerto O'Hare.

Para una investigación que requirió sólo un día, su clienta tuvo que pagar 8,400 dólares, dijo Weisberg. En el caso de Smollett "me puedo imaginar que fácilmente podría llegar a los cientos de miles de dólares".