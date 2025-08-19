Lanza a su hija al río tras discutir con su esposa y muere

El hombre presuntamente discutió con su esposa por lo que la arrojó junto con su hija de tres años al río Amazonas en donde la menor murió

Una tragedia conmocionó a una comunida en Brasil, este fin de semana. Una niña de 3 años se ahogó después de que su padre, durante una pelea con su esposa, la arrojó al río Amazonas.

Los hechos se registraron en la comunidad ribereña del archipiélago de Bailique, una zona rural de Macapá.

Según información del Cuerpo de Bomberos, el crimen ocurrió la tarde del domingo. En medio de la discusión, el hombre presuntamente empujó a la mujer y a la niña al río. La madre logró salvarse con la ayuda de los vecinos, pero su hija fue arrastrada por la corriente.

Las búsquedas comenzaron el domingo y, en la mañana del lunes, el cuerpo de la niña fue localizado y retirado del agua con la ayuda de los vecinos de la ribera.

Las autoridades no han revelado los nombres de los implicados. La Policía Civil afirmó que investiga el caso como homicidio agravado e intento de feminicidio, y trabaja para localizar al sospechoso, quien podría estar prófugo.