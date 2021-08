Wonder Woman llega a Fortnite; cómo conseguir su skin gratis

La aguerrida amazona y miembro fundadora de la Liga de la Justicia de la DC, Wonder Woman deja la Isla Paraíso para aterrizar en Fortnite

Por: Luz Camacho

agosto, 16, 2021 10:58

MÉXICO.- Vaya spoiler nos estaba lanzando Donald Mustard, director de Fortnite, a mediados de abril cuando compartió un video en Instagram en donde aparecía atrás de él una figura de Wonder Woman, quien se une al Fortnite Battle Royale como skin.

La aguerrida amazona abandona Isla Paraíso y aterriza en Fortnite para luchar codo a codo con sus compañeros de la Liga de la Justicia, Wonder Woman llegará con su conjunto, que incluye el ala delta Alas doradas de águila, el Hacha de guerra de Atenea, la pantalla de carga Trinidad de DC y el accesorio mochilero Manto de Diana, con sus dos variantes.

Cabe mencionar ahora solo queda falta un miembro de la Liga de la Justicia por llegar al famoso videojuego:

Superman ✅

✅ Batman ✅

✅ Flash ✅

Aquaman ✅

✅ Wonder Woman ✅

✅ Cyborg 🚫

Únete a la competición en la Copa Wonder Woman

Para obtener gratis el skin de Wonder Woman de Fortnite Battle Royale, los jugadores tendrá que participar en la Copa Wonder Woman, que comenzará el 18 de agosto de 2021 (hora aún no determinada).

Los participantes que jugarán en modo Dúos tendrán 3 horas para jugar hasta 10 partidas y conseguir todos los puntos que podáis. Los mejores equipos de cada región se llevarán el traje de Wonder Woman y el accesorio mochilero Manto de Diana antes de que llegue a la tienda. Y los que consigan ocho puntos o más recibirán también la pantalla de carga Amazonas con honor.

Para comprobar el horario, deberás entrar en la pestaña "Copa Wonder Woman" dentro de "Competición" en el menú de Fortnite Battle Royale.

Si no logras conseguir gratis el skin, Epic Games aclara que Wonder Woman y sus objetos llegarán a la tienda el jueves 19 de agosto de 2021 a las 19:00 (hora del Centro de México), a un precio en paVos (la moneda virtual del juego, la cual se obtiene con dinero real) aún por determinar.

Este es el sistema de clasificación que se usará en la Copa Wonder Woman de Fortnite:

Victoria magistral: 42 puntos

2.º: 36 puntos

3.º: 32 puntos

4.º: 30 puntos

5.º: 29 puntos

6.º: 28 puntos

7.º: 27 puntos

8.º: 26 puntos

9.º: 25 puntos

10.º: 24 puntos

11.º: 23 puntos

12.º: 22 puntos

13.º: 21 puntos

14.º: 20 puntos

15.º: 19 puntos

16.º: 18 puntos

17.º: 17 puntos

18.º: 16 puntos

19.º: 15 puntos

20.º: 14 puntos

21.º: 13 puntos

22.º: 12 puntos

23.º: 11 puntos

24.º: 10 puntos

Del 25.º al 29.º: 9 puntos

Del 30.º al 34.º: 6 puntos

Del 35.º al 39.º: 3 puntos

Del 40.º al 44.º: 2 puntos

Del 45.º al 50.º: 1 punto

Cada eliminación: 1 punto

Consultad las reglas oficiales de la Copa Wonder Woman para conocer todos los detalles.