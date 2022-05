¿Te diste cuenta? Ya puedes usar las reacciones de WhatsApp

Foto: Archivo

Así como en Messenger y en Instagram, ahora puedes reaccionar a los mensajes de WhatsApp desde este martes.

Por: Redacción INFO7

mayo, 10, 2022 21:40

Mark Zuckerberg, creador de Facebook, informó el pasado jueves que implementaría seis reacciones en los mensajes de WhatsApp, aplicación que pertenece a Meta junto con Instagram y Messenger

"me gusta", "me encanta", "me sorprende", "me entristece", "me enoja" y dar las gracias con las manos juntas, son las reacciones que desde ya, se pueden usar.

En un inicio se informó que las reacciones estarían disponibles desde el pasado jueves 5 de mayo, sin embargo, hasta este 10 de mayo fue cuando la mayoría de los usuarios en México comenzaron a verlos en sus chats.

Dichas reacciones son compatibles con cualquier versión de WhatsApp, incluyendo la de escritorio y para usarlas basta con dejar presionado el mensaje en tu celular, o bien, seleccionar la opción del emoticón a un lado del texto en el caso de WhatsApp Web.

