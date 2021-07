Snapchat lanza nueva función, mostrará lugares para visitar

Los usuarios podrán localizar negocios, establecimientos o restaurantes cercanos con solo apretar un botón

Por: Redacción INFO7

julio, 30, 2021 20:59

Si bien no es tan usada como Facebook, Twitter e Instagram, Snapchat tiene fieles seguidores que aún la conservan dentro de sus aplicaciones favoritas.

Además de sus divertidos filtros, Snapchat lanzó una sección llamada Mapa Snap, en la que los usuarios podrán localizar negocios, establecimientos o restaurantes cercanos con solo apretar un botón.

Según Snapchat, esta nueva función podrá conectar a los usuarios con más de 30 millones de empresas, las cuales, de convertirse en las favoritas, estarán siempre a la vista para ya no buscarlas nuevamente.

Toda esta información servirá para conocer la actividad de aquellos amigos que seguimos, y así saber dónde están, si te han etiquetado o conocer a que sitios les gusta acudir.

Aunque todo parece funcional, algunas personas no están muy contentas, acusando a la aplicación de vulnerar su privacidad y seguridad al mostrar en donde se encuentran.

sin embargo, lo que no se ha dicho, es que esta función tiene que ser activada, así que si no quieres, Snapchat no podrá saber ni mostrar tu ubicación.

Además, esta función se puede utilizar en "modo fantasma", por lo que solo el usuario puede ver su ubicación en el mapa.