Revelan titulo y fecha de la secuela de Breath of the Wild

El Nintendo Direct reveló muchas sorpresas, pero los aplausos se los llevó la secuela de The Legend of Zelda: Breath Of The Wild.

El Nintendo Direct celebrado el pasado 12 de septiembre trajo a los fans de la empresa.

Desde lanzamientos nuevos, hasta secuelas de títulos importantes para Nintendo. Pero el que haría a los fanáticos llevarse las manos a la cabeza, es la confirmación del titulo y fecha de lanzamiento de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild (BOTW).

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" es el nombre que llevará la esperada secuela del héroe de Hyrule, y su lanzamiento está fechado para el 12 de mayo del 2023.

Antecedentes

La secuela de Breath of the Wild se espera prácticamente desde que se lanzó el primer juego, pues este revolucionaría todo lo que hasta ese momento se entendía como mundo abierto.

Los directivos de Nintendo habían anunciado el desarrollo de la segunda parte del titulo a finales del mismo 2017, y pensaba lanzarse como contenido descargable (DLC) pero el contenido había sido tanto que se podría decir que terminó cobrando vida y se convirtió por si solo en un videojuego nuevo.

Los fans de la franquicia esperaron con ansias poder ver imágenes, gameplay, titulo oficial o una fecha, pero el tiempo avanzaría y solo pudimos ver un pequeño avance cinematográfico durante el E3 del 2019.

Finalmente se sabría que el lanzamiento del titulo llegaría en diciembre del 2022, y los eufóricos fanáticos esperarían con ansias la navidad de ese año. Pero a principios del 2022, específicamente el 29 de marzo, Eiji Aonuma, productor del videojuego, daría la mala noticia, la secuela de BOTW se retrasaría hasta el 2023 y aun no había fecha confirmada. ¿Razón? El juego era demasiado grande, tanto que aun no estaba perfeccionado para ser estrenado.

Es por esto que los entusiastas de la franquicia están emocionados, pues la espera se ve acortada, al tener no solo la fecha exacta, si no el titulo oficial para este lanzamiento "Tears of the Kigndome" (Lagrimas del reino)

Importancia de The Legend Of Zelda: Breath of the Wild

Zelda Breath Of The Wild se convirtió en referente de excelencia en video juegos casi desde su lanzamiento.

Un mundo abierto como ningún otro juego había mostrado, con posibilidades casi infinitas gracias a sus mecánicas pulidas hasta el tuétano y con la sensación de aventura que solo la franquicia de La Leyenda de Zelda puede ofrecer.

El lanzamiento de este titulo fue anunciado para su estreno en 2015 y que por razones de desarrollo tuvo que ser pospuesto para el año 2017.

Este año fue fundamental pues, no solo llegaría el juego para la consola en turno de Nintendo, el Wii-U, si no que funcionaría como titulo de lanzamiento para la que se volvería la consola mas exitosa de la empresa nipona, la Nintendo Switch.

Esta estrategia de lanzamiento no solo ayudaría a impulsar las ventas del hardware, si no que ayudaría a la masificación de Breath Of The Wild.

Desde el 2017, la que hasta ese momento era la ultima entrega de Zelda se coronó de inmediato como la mejor de su franquicia, y considerados como muchos como el mejor videojuego de la historia.

Este titulo marcaría la pauta de como se hace un juego mundo abierto en toda la extension de la palabra, ademas de ser a día de hoy el cuarto juego mas vendido de la híbrida de Nintendo, con un total de 27,14 millones de copias oficialmente vendidas.

