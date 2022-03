Reportan fallas en servicios de Google en México

Los servicios de Google en México, entre ellos, la aplicación de navegación por GPS, Google Maps, presentan fallas la mañana de este viernes 18 de marzo

Por: Luz Camacho

marzo, 18, 2022 10:56

Usuarios de redes sociales reportan la mañana de este 18 de marzo fallas en los servicios de Google de México, entre ellos, la aplicación de geolocalización, Google Maps.

Hay fallas con google maps#googlemapsdown — Anthony Chavez (@Antocrbiker) March 18, 2022

Google Maps porque me fallas a esta hora — Rocio z. (@romaclss) March 18, 2022

El sitio Downdetector informa que Google registró reportes de fallas desde las 9:30 de la mañana.

Entre los reportes de los internautas, Google Maps no muestra el mapa o imágenes y a algunos usuarios les aparece que no cuentan con conexión a Internet.

Sin embargo, algunas otras funciones de la app si funcionan.

Los internautas pueden navegar entre dos sitios y recibir instrucciones de texto sobre a dónde ir, pero no pueden ver esas instrucciones superpuestas en un mapa, ya que no hay uno. Las reseñas y recomendaciones no ha desaparecido, aunque no se pueden ubicar en un mapa.

Otro de los servicios que no funciona es Google Play, usuarios reportan que no pueden actualizar sus aplicaciones.

Algunos otros señalan que en sus smartphones la app los saca y aparece una leyenda que dice que caducó el acceso o que Google tiene fallas.

De acuerdo con Downdetector, el pico más alto de reporte de quejas fue a las 10:41 con 103.

Los estados de México que más han reportado fallas en Google son Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

