Piqué lanza liga de fútbol 7 con grandes streamers

El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, crea junto a su amigo Ibai Llanos la King’s League, proyecto con el que aspira a revolucionar el fútbol

Por: Luz Camacho

Noviembre 11, 2022, 13:38

El exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, presentó el jueves una nueva competición de fútbol 7, la Kings League, con la que pretende revolucionar el deporte tradicional.



La liga, que arrancará oficialmente el primer día de 2023, se disputará los domingos con 12 equipos que tendrán como propietarios a algunos de los creadores de contenidos más populares de habla hispana y que está impulsada por la empresa Kosmos, la empresa de Piqué.

Además, Piqué explicó que 'es una idea que surgió hace unos meses' cuando fue 'a comer' con el creador de contenidos Ibai Llanos. 'Quizá vemos exjugadores jugando en esta liga, pero yo aún no me veo jugando. Me acabo de retirar', puntualizó el excapitán azulgrana.

¡Os presentamos al roster de equipos de la #KingsLeague! ⚽️



¿Cuál es tu favorito? 🤔



Sigue la transmisión en vivo: https://t.co/bk3qyx5EaV pic.twitter.com/e9XmGiHLW5 — Kings League (@KingsLeague) November 10, 2022





La Kings League contará con un torneo de apertura y otro de clausura, con 11 jornadas cada uno. Los seis partidos de cada jornada se retransmitirá en directo por el canal de Twitch de la Kings League y de los creadores de contenidos.





Algunos de los propietarios serán el exfutbolista Sergio 'Kun’ Agüero, Iker Casillas y los creadores de contenidos Ibai Llanos, DjMaRiiO, Rivers y The Grefg.



Las inscripciones para pedir turno y camisa están abiertas a todo el mundo.

Cabe recordar que Kosmos ya reformuló en el tenis la Copa Davis y ahora con Ibai Llanos, quien ha creado competiciones con millones de espectadores a través de las nuevas plataformas, pretende cambiar el fútbol. O, al menos, llegar a los jóvenes que no aguantan un partido completo y atienden más a las redes, canales alternativos o multipantallas.









Los equipos participantes

- Sayans FC (The Grefg)

- Porcinos FC (Ibai Llanos)

- Rayo Barcelona (Spursito)

- Aniquiladores (Juan Guarnizo)

- Kunisports (Sergio Agüero)

- Ultimate Móstoles (DjMariio)

- Jijantes FC (Jijantes / Gerard Romero)

- PIO (Rivers)

- Los Troncos FC (Perxitaa)

- El Barrio (Adri Contreras)

- XBuyer Team (Buyer)

- 1K (Iker Casillas)

(Con información de EFE)