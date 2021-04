Nuevos iPads a la vista y otras seis noticias tecnológicas

Algunas de las principales noticias tecnológicas que ocurrieron esta semana fueron que Apple anunció un evento el próximo martes donde se espera sean lanzados los nuevos iPad Pro y de que el Comité Judicial de la Cámara Baja de EUA aprobó un informe para urgir al Congreso a dividir a las grandes tecnológicas como Amazon, Facebook y Google

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. ¿Nuevos iPads a la vista?

Parece que Apple le tiene reservada una sorpresa a sus consumidores y es el posible anuncio de lanzamiento de los nuevos iPad Pro, un dispositivo que la compañía acostumbra a actualizar en torno a estas fechas, pero se tendrá que esperar hasta el próximo martes.

En una invitación enviada a medios, Apple adelantó "novedades de todos los colores" en un evento que será transmitido de forma virtual desde el Apple Park, la sede de la empresa, y empezará a las 10.00 hora local (17.00 GMT) del martes 20 de abril.

2. ¿EUA dividirá a Amazon, Facebook y Google?

Las grandes tecnológicas como Amazon, Facebook y Google vuelven a ver amenazado su dominio en el mundo tecnológico... así sea desde el lado político.

Acusados de aprovechar su posición dominante para eliminar a los competidores, el Comité Judicial de la Cámara Baja de EUA aprobó un informe en ese sentido y urgió al Congreso a dividir a esos gigantes.

El informe recomienda medidas como una legislación que obligue a estas compañías a separar sus populares plataformas de internet de otras líneas de negocio.

3. Tesla, firme con China

Elon Musk y Tesla no quieren que China (uno de sus principales clientes) se les vaya y le han prometido al Gobierno del gigante asiático que los datos que recolecten sus automóviles eléctricos se quedarán en el país.

Según reportó Cnet.com, Grace Tao, la directora de Comunicaciones y Asuntos Gubernamentales de Tesla para China, aseguró que "Tesla China es una empresa que tiene su sede aquí y debe cumplir con todas las leyes y regulaciones chinas".

El pronunciamiento vino después de que los automóviles del fabricante estadounidense fueran prohibidos en las cercanías de instalaciones militares chinas tras preocupaciones por la recolección de datos estratégicos que fueran a parar a Estados Unidos, en el marco de las tensiones políticas que enfrentan ambos países.

4. Netflix busca ser más amable para los niños

Usted, como adulto contemporáneo, se desocupa de sus labores cotidianas y se dispone a ver qué hay interesante en Netflix y este proceso puede durar largos minutos, no porque no haya nada sino por lo contrario. El adulto tiene esa paciencia, pero el niño no.

Es por eso que Netflix ha implementado cambios en los perfiles infantiles. El más llamativo de ellos es que la plataforma les ofrecerá a los niños los contenidos y personajes de su preferencia agrupados con un fondo acorde cuando accedan a su perfil, según el medio WhatsNew.com.

Es decir, los niños ya no tendrán que navegar entre largas listas de sugerencias como lo hacemos los adultos.

5. Advertencia sobre software de Microsoft

El pasado martes, el Gobierno de Estados Unidos ordenó a todas sus agencias instalar la última actualización del sistema de seguridad de Exchange Server de Microsoft que lo protege de nuevas vulnerabilidades detectadas en el software.

En una recomendación que también hizo para el público en general, la Administración de Joe Biden indicó que la ciberseguridad es una de sus máximas prioridades y describió la orden a las agencias de actualizar el sistema como una muestra de "liderar mediante el ejemplo".

6. Apps contra la violencia de género

AVIG, una aplicación desarrollada por un equipo mexicano, y Sirav y RiaAPP, hechas por colombianos, ganaron la convocatoria "Violencia Cero" contra la mujer hecha por la Universidad del Rosario de Bogotá, y cuyos resultados fueron publicados el pasado miércoles.

AVIG es una acompañante virtual multiplataforma que funciona a partir de inteligencia artificial, la cual reduce el tiempo de espera de atención a las mujeres en situación de peligro, mientras que Sirav es un sistema de registro y gestión de casos de violencia basada en género que interconecta a todas las entidades de la ruta de atención municipal, y RiaAPP permite a comisarías de familia desarrollar un proceso eficiente de atención a víctimas de violencia.

7. Timelapse para ver el impacto la crisis climática

A partir de este jueves, los usuarios del servicio Google Earth podrán utilizar la función Timelapse, que permitirá ver el impacto de la crisis climática en cualquier lugar del mundo al pasar de las décadas.

Timelapse, el cambio más notable en esta herramienta de Google en cinco años según Cnet.com, permitirá ver los efectos de este fenómeno en regiones como la Antártida, la Florida y las islas del Caribe.