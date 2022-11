'No debe haber lugar para el odio en Twitter': ONU a Musk

Foto: EFE

El alto comisionado de la ONU advierte a Elon Musk que 'no debe haber lugar para el odio ni la discriminación en Twitter'

Por: Redacción

Noviembre 05, 2022, 16:48

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, envió hoy una misiva al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, en la que señaló, entre otros puntos, que en la red social 'no debe haber lugar para el odio que incite la discriminación, la hostilidad o la violencia'.



El alto comisionado también aseguró que 'la libertad de expresión no debe significar una vía libre total', y señaló en este sentido que la difusión de desinformación puede ser dañina, 'como se pudo ver durante la pandemia de covid-19 en relación con las vacunas'.



'Twitter tiene una responsabilidad a la hora de evitar que se difunda contenido que dañe derechos de las personas', señaló la carta abierta del alto comisionado, en la que también indicó que 'la libertad de expresión se termina cuando hay discursos del odio que incitan discriminación, hostilidad o violencia'.



Türk también afirmó que el reciente despido del equipo encargado de derechos humanos en Twitter y de la mayoría de los responsables del departamento de ética e inteligencia artificial 'no son un comienzo esperanzador' del mandato de Musk como consejero delegado.



'Twitter debe entender los perjuicios relacionados con la plataforma y tomar medidas para afrontarlos. Respetar nuestros derechos humanos debe servir como límite para el uso y la evolución de la red social', advirtió el alto comisionado austriaco