Netflix revela cómo impedirá que compartas tu cuenta

El fin de las cuentas compartidas en Netflix ente familiares y amigos que vivan en distintos hogares cada días está más cerca, es por eso que la plataforma de streaming actualizó la sección de preguntas frecuentes y detalla cómo se asegurará de que ya no se lleva a cabo esta practica, un plan que lleva meses preparando para aumentar su número de suscriptores.



Actualmente Netflix ya ha estado probando en Costa Rica, Chile y Perú algunas de estas novedades que ahora planea extender al resto del mundo, incluido México, a partir de finales de marzo.

Así será el fin de las cuentas compartidas en Netflix

Netflix explica que utilizará tres técnicas para detectar qué dispositivos no son parte de un hogar.

Esto significa que si alguien inicia sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña fuera del rango de uso de la IP anfitriona, la cuenta quedará bloqueada para este segundo usuario.

La información publicada no deja lugar a dudas. En primer lugar, Netflix hará que los usuarios establezcan una 'ubicación principal' y obligará a que cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta se conecte a esa misma red wifi al menos una vez cada 31 días.

'Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal', explica la firma.