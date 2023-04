Modelos creadas con IA amenazan con apoderarse de OnlyFans

Una imagen viral de cuatro chicas rubias casi idénticas mirando hacia la cámara en lencería ha generado preocupación entre los modelos de OnlyFans, ya que ha sido generada por un software de inteligencia artificial (IA).



En redes sociales se ha viralizado un proyecto llamado TheRRRealist, que exhibe en sus publicaciones la creación de cuerpos 'ideales' para los internautas a través de la IA.

Algunos usuarios de las redes sociales han encontrado las imágenes supuestamente falsa alucinantemente realista, y algunos creen que los complementos son lo suficientemente realistas como para pasar por verdadero.

Tanto así que los modelos de inteligencia artificial hiperrealistas podrían amenazar con apoderarse de la plataforma para adultos y dejar a los modelos sin trabajo.

En respuesta, otro intervino: 'Las tecnologías de generación de imágenes como falsificaciones profundas/DALL-e sacarán por completo a OnlyFans del negocio', mientras que un tercero agregó: 'Pagaría por imágenes como esta, incluso si supiera que no son reales'.

Sin embargo, para algunos suscriptores de OnlyFans exigentes, las modelos creadas por IA podrían no ser la mejor opción, ya que, algunos usuarios señalaron fallas en las imágenes.

Spot AI by looking at the hands.. pic.twitter.com/iGkQdlRozj