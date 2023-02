Microsoft llevará los videojuegos de Xbox a Nintendo

Microsoft firmó un acuerdo de 10 años para llevar los videojuegos de Xbox a los usuarios de Nintendo, incluyendo el popular juego Call of Duty, según anunció este martes el presidente de la tecnológica, Brad Smith.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO