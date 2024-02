Implantan primer chip cerebral de Neuralink en un ser humano

La compañía Neuralink, propiedad del multimillonario Elon Musk, ya ha implantado el primer chip cerebral en un ser humano, un producto llamado Telepathy cuyos usuarios iniciales serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection.