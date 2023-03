Grupos en WhatsApp tendrán fecha de caducidad

WhatsApp desarrolla una función en la que podrás ponerle una fecha de caducidad para poder ahorrar almacenamiento en el dispositivo

Por: Luz Camacho

Marzo 10, 2023, 15:57

WhatsApp quiere seguir siendo la aplicación mensajería para dispositivos móviles más importante del mundo por lo que todos los días está trabajando en nuevas funciones para mantenerse actualizado para que sus usuarios se sientan satisfechos.

Y ahora Meta, la empresa que también es propietaria de Facebook e Instagram, volverá a sorprender a sus millones de usuarios con la función 'grupos que expiran' y a continuación te explicamos qué es y cómo funciona.

La plataforma sabe que en ocasiones entramos a grupo con un propósito y tras conseguirlo ya no lo volvemos a utilizar, por lo que con el objetivo de que no ocupen más espacio en tu celular esta será una gran opción.

¿Cómo determinar la fecha de vencimiento de un grupo en WhatsApp?

WhatsApp está desarrollando la opción de “expiración del grupo” que estará visible dentro de la información del chat, en una futura actualización de la aplicación.

Al llegar a la sección de 'Ajustes' se desplegará una ventana emergente con varias opciones de vencimiento:

- En un día.

- En una semana.

- Fecha personalizada.

- También se pondrá quitar una fecha de caducidad que se haya establecido previamente en caso de que cambies de opinión.





De acuerdo a lo que se ha filtrado, esta función no será del todo automática; WhatsApp enviará una notificación para que limpies y elimines el grupo a fin de no almacenar mensajes, audios, videos o imágenes que no quieres mantener en tu celular.

¿Cuándo llegará la función 'grupos que expiran'?

La idea es que cada integrante del grupo determine una fecha de expiración, misma que se podrá modificar las veces que se quiera o requiera. WABetaInfo señala que hay que tomar en cuenta que esta elección es personal ya que no se aplicará a otros participantes del grupo; esto quiere decir que el chat seguirá existiendo para los demás participantes si es que tú decides salir.

'En nuestra opinión, se espera que la introducción de esta función proporcione una buena solución a un problema común en el que los grupos tienden a volverse desordenados e irrelevantes con el tiempo', se lee en la publicación.

Esta herramienta permitirá a los usuarios ahorrar espacio mediante la gestión de grupos a lo largo del tiempo, especialmente para aquellos grupos que se crean temporalmente para eventos puntuales como la organización de un cumpleaños.

Por ahora la función sigue en etapa de desarrollo; inicialmente se lanzará la actualización beta para iOS 23.5.0.70. Hasta el momento no hay fecha de lanzamiento, pero se espera que esta función se libere pronto para todos los usuarios, sin importar el sistema operativo del dispositivo móvil.

Actualizaciones para WhatsApp en 2023

Una de las funciones más nuevas que llegarán a WhatsApp está la posibilidad de eliminar automáticamente todo el contenido de un chat después de 24 horas, 7 días o tres meses. Asimismo los grupos incrementaron su capacidad de integrantes al doble, ahora se permiten más de mil.

Para este 2023 se tienen planeadas estas otras de las actualizaciones:

- Editar mensajes enviados

- Mejores filtros de búsqueda para mensajes

- Audios en los estados de WhatsApp

- Usar la aplicación en dos teléfonos a la vez

- WhatsApp en la versión tablet