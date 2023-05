¿Facebook manda solicitudes a perfiles que visitas?

Este viernes 12 de mayo el terror para muchos se hizo realidad, pues durante algunas horas al 'stalkear' un perfil en Facebook la aplicación enviaba solicitudes de amistad de manera automática.

Para muchas personas el que se hayan enviado solicitudes de amistad con solo ver el perfil de alguien fue un problema pues les impedía pasar desapercibidos mientras visitaban las cuentas.

¿Te pasó esto? Pues se trata de un error ocasionado por la última actualización de la aplicación de la red social, de acuerdo a lo que dio a conocer Meta.

En Info7 realizamos la prueba previo a realizar la nota sin embargo no obtuvimos éxito pues el detalle fue corregido por la desarrolladora de Facebook. Aunque más temprano estuvo presente que las solicitudes se enviaban solas.

A través de Twitter, usuarios reportaron el fallo y acompañaron sus palabras con fotos y videos que comprobaban sus dichos.

umm... you might want to avoid clicking on user profiles on Facebook for a bit. it's auto-sending friend requests. pic.twitter.com/ettkXhvXV1

So facebook now automatically sends friend request when you see someone’s profile…. We did the test with random people and if you check your friend request sent they appear there… #Facebook pic.twitter.com/vN7r8T1uw8