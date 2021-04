Explora algunas de las aplicaciones que no pueden faltar en tu celular

Actualmente las aplicaciones son parte esencial de nuestras vidas cotidianas. Son incontables las veces que las usamos durante el día, y no sólo para revisar nuestras redes sociales o comunicarnos, sino que estas se han convertido en poderosas herramientas para ámbitos como la educación, las finanzas, y el estilo de vida, entre otros. Sin embargo, con tanta variedad disponible en el mercado puede resultar complicado escoger cual es la mejor app para tener en tu celular, es por eso que hemos recopilado una lista de las más útiles e interesantes agrupadas por categorías

| 20/04/2021 | ionicons-v5-c 11:50 | Redacción |

Organiza tus finanzas

Poder organizar tu dinero e inversiones no es tarea fácil. Es por eso que las aplicaciones de finanzas personales están diseñadas para conectarse con tus cuentas bancarias, movimientos, pagos y hasta ofrecen noticias en materia de economía para que sus usuarios se mantengan completamente informados. Entre las mejores opciones para ordenar los temas de presupuestos está Personal Capital, una aplicación que permite administrar sus cuentas de gastos e inversiones. Esta deja que conectes tus cuentas personales para hacerle seguimiento a los gastos y asiste en realizar un presupuesto semanal o mensual. Igualmente, cuenta con una opción para revisar el valor de tus activos y asistencia de asesores financieros que te pueden ayudar a reducir gastos, invertir, lograr tus objetivos económicos, y diversificar tu cartera virtual. Otra opción bastante útil son las aplicaciones que están completamente enfocadas en las inversiones, como lo son las plataformas que permiten hacer operaciones de forex online, ya que estas permiten de manera organizada y fácil tener acceso a los mercados de activos más grandes del mundo, al igual que hacer trading de acciones y divisas y mantenerte actualizado con las cotizaciones y valores actuales del mercado de forma segura.

te puede interesar ¡Solo en China! Drones forman gigante código QR para descargar videojuego

En esta sección tampoco podemos dejar de mencionar a Mint, una aplicación de administración de dinero gratuita y confiable. Esta tiene en un solo lugar todo lo que necesitas para organizarte: inversiones, cuentas de banco y facturas, para que las personas puedan hacer un seguimiento completo de todas sus transacciones. Actualmente, cuenta con aproximadamente 25 millones de usuarios ya que además de mostrar tus operaciones, esta tiene la posibilidad de programar notificaciones de gastos y pagos, alarmas, y un monitoreo general de todas tus cuentas. Además, tiene una interfaz bastante amigable que muestra un listado de todas las instituciones a las que se puede conectar para poder visualizar tus operaciones. Lo mejor de esta aplicación es que se adapta a cualquier tipo de usuario, ya que ofrece material educativo para instruir a los nuevos inversores y a los más expertos les permite rastrear su patrimonio. Entre sus funciones más innovadoras podemos encontrar la posibilidad de editar de manera masiva diferentes transacciones al mismo tiempo; además de poder acceder a la información de tu patrimonio rápidamente, y hacer seguimiento a nuevas suscripciones, todo esto sin ningún costo adicional.

Fuente: Pixabay

Lo mejor en educación: habilidades profesionales y creativas

Sin duda la educación es una de las ramas que más ha podido verle frutos a la tecnología y las apps. Actualmente existen miles de opciones para poder estudiar por internet: cursos de idiomas, informática, y hasta cocina, así que ahora el conocimiento está al alcance de un clic. Queremos comenzar este top de aplicaciones hablando de Udemy, una plataforma que ofrece cursos por Internet desde hace más de diez años, y hoy en día tiene alrededor de 35 millones de usuarios que están aprendiendo con ella. Esta nació del deseo que tenía Eren Bali, su fundador, de crear una plataforma que pudiera hacer la educación más accesible a las personas. Erin se crio en un pueblo de Turquía que tenía apenas una escuela, pero cuando tuvo su primera computadora comenzó adquirir cientos de conocimientos por Internet, que tal vez no hubiera conseguido en su salón de clases. Es por eso que, junto a sus cofundadores, Oktay Caglar y Gagan Biyani, los tres decidieron mudarse a California para lanzar la plataforma educativa en el 2010. Udemy cuenta con 130 000 cursos en línea y están disponibles en más de 60 idiomas. Esta herramienta no solo la usan los autodidactas sino también empresas que usan la versión de Udemy for Business para que sus empleados se formen en distintos cursos. Estas clases son impartidas por expertos y abarcan todo tipo de temáticas: idiomas, yoga, canto, finanzas, marketing y mucho más. Los cursos pueden variar en duración y dificultad, pero todos están complementados con actividades, material de apoyo, y videos; además, estos tienen precios económicos y algunos son gratuitos.

te puede interesar Jeff Bezos y su último consejo como CEO de Amazon

Explota tu lado más creativo

Otra gran opción para aprender por Internet es Skillshare. A pesar de que la mayoría de las plataformas educativas ofrecen cursos enfocados en el ámbito profesional, justamente lo que diferencia a Skillshare es que sus clases están mayormente enfocadas en habilidades y conocimientos creativos. Por supuesto que la app también cuenta con cursos de informática y negocios, pero su target en realidad son clases de redacción, cine, fotografía, diseño, artes y animación, por lo que es perfecta para que las personas exploren su lado creativo y hasta perfeccionen sus propios hobbies. Sus cursos tienen material de apoyo, asignaciones periódicas, y clases grabadas para practicar de la misma manera que un aula presencial. Otro punto interesante de Skillshare, es que el alumno paga por suscripción, no por clase o curso; esto quiere decir que una vez que la personas esté suscrita esta podrá tomar la cantidad de cursos que desee, muchos o pocos estos se ajustaran a los tiempos del estudiante y tiene un precio de 19 dólares por mes aproximadamente. Además, también tiene la opción de ofrecer algunos cursos cortos o tutoriales que son gratuitos que duran alrededor de unos 20 minutos.

te puede interesar Nuevos iPads a la vista y otras seis noticias tecnológicas

Las aplicaciones, tanto de finanzas personales como educativas, brindan diferentes soluciones a situaciones que enfrentamos hoy en día. Desde poder organizar tu presupuesto mensual, invertir de manera fácil y segura, y monitorear transacciones, hasta poder aprender todo tipo de habilidades, profesionales y artísticas que complemente tus conocimientos, las apps han logrado mejorar nuestras vidas en muchos aspectos.