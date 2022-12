Estos son los videos más vistos en TikTok en 2022

TikTok dio a conocer los videos que tuvieron más impacto a lo largo de este 2022; algunos de los clips más vistos fueron compartidos por más de 100 mil usuarios

Por: Jessica Guerra

Diciembre 28, 2022, 8:52

La aplicación de videos cortos TikTok si duda fue la más popular de 2022, revolucionando la forma en que los usuarios de redes sociales crean y consumen contenido.



Gracias a si algoritmo, la app hace que los videos compartidos se hagan fácilmente virales, pero ¿cuáles de estos han sido los más vistos de esta plataforma?



TikTok recientemente dio a conocer la lista de ganadores sobre los videos que marcaron tendencia este año y aquí te la compartimos.



1. Yes Mesh

Esta lista inicia nada más y nada menos que por Yes Mesh, el joven que buscaba ser un reconocido influencer pero su papá, quien es fan del Liverpool, se llevó la fiesta al hacerse viral por cantar al pie de la letra la canción 'One Kiss' de Calvin Harris y Dua Lila en el partido. El video fue tan popular que incluso llegó hasta la cantante, quien felicitó a su fan.





2. Santiago Perales

El siguiente video viral fue el de Santiago Perales, joven que compartió la forma en la que todos los seguidores de Marvel se quedan esperando después de los créditos de cada película.





3. OMAHI

El tercer lugar se lo llevó el video que cuenta la historia de una joven que compró el inflable de unicornio más grande del mundo, sin embargo, se perdió al momento de querer estrenarlo en el agua. Este famoso video fue combinado con la canción 'Un velero llamado libertad' de José Luis Perales, lo que le dio un toque nostálgico y a la vez cómico.





4. Star Primavera

No podía faltar la receta de cocina, pues estas son una de las más buscadas en la aplicación. En este caso, uno de los videos más vistos fue el del usuario Star Primavera, quien mostró cómo preparar un moka helado como el que venden las cafeterías.