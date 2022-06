Estos son los juegos más vendidos de la semana en Steam

La preventa de 'Call of Duty: Modern Warfare II' ocupa dos posiciones en el Top 10 de Steam

Por: Redacción INFO7

junio, 13, 2022 16:49

En el top de los juegos hardware y software más vendidos se mantiene Steam Deck y el juego de supervivencia V Rising, el cual siguen coronando con mayor demanda en la semana entre el lunes 6 y el domingo 12 de junio de 2022.

Actualmente estos dos juegos han visto su lugar amenazado por un nuevo título en preventa de una famosa franquicia de la cual no habíamos visto novedades hace un tiempo en la plataforma de Valve.

Los más vendidos esta semana en Steam:

· Steam Deck

· V Rising

· Call of Duty: Modern Warfare II

· Elden Ring (Reseña)

· Valve Index VR Kit

· It Takes Two

· Sea of Thieves

· The Quarry

· Stray

· Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition

"Call of Duty: Modern Warfare II" llegó para ocupar dos de los lugares en el Top 10 de Steam. Una pertenece a su edición estándar y la otra a la edición "Vault", la cual incluye varias adiciones y cosméticos.

Por otra parte, "Sea of Thieves" sigue subiendo en la lista gracias al nuevo contenido que presenta en sus actualizaciones más recientes, "It Takes Two" hace lo gracias a su nuevo contenido. La preventa de Stray al igual que "Elden Ring" se mantienen con fuerza, siendo este segundo parte de los primeros lugares de la lista.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS