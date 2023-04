Elon Musk cambia logo de Twitter por el de Dogecoin

El magnate tecnológico Elon Musk sorprendió este lunes a los usuarios de Twitter al cambiar sin previo aviso el logo de pajarito por el de Dogecoin.

Desde mediodía los internautas comenzaron a reportar que les aparecía un perrito en vez del logo de Twitter.

El logo de la popular criptomoneda meme puede ser visible dentro de la popular red social y al momento de recargar la página, y este no se muestra en la app para smartphones.

Por su parte, el dueño de Twitter no ha explicado por qué aparece la imagen del perrito, solo se limitó a compartir un meme donde aparece el Doge con alas de mariposa siendo detenido por un tránsito, mientras muestra su licencia de conducir que trae la foto del pájaro azul y dice que 'esa es una foto vieja'.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero, el también dueño de Tesla anunció que el 'nuevo CEO de Twitter 'sería un perrito de raza Shiba Inu, el cual es parecido al meme de Doge, por lo que algunos creen que esa es la respuesta a la aparición de este 'nuevo logo' de Twitter.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH