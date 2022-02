Elon Musk bloqueó de Twitter a joven que rastrea su avión

Sweeney aseguró que no tiene de momento planes para cerrar @ElonJet

Por: Redacción INFO7

febrero, 01, 2022 09:00

El universitario floridano Jack Sweeney, de 19 años, dijo en una entrevista que el multimillonario Elon Musk le bloqueó en las redes sociales por no haber aceptado una oferta de 5,000 dólares por cerrar una cuenta en Twitter desde la que informa de los movimientos del avión del dueño de SpaceX y Tesla.

El joven estudiante de la Universidad de la Florida Central, que cursa el primer año, habló con el canal de noticias NBC acerca del dialogo por internet que ha mantenido con el poderoso empresario desde finales de noviembre acerca de la cuenta @ElonJet.

Según contó, Musk le preguntó acerca de la tecnología "bot" que usa para rastrear su avión y le planteó que entraña un riesgo para su seguridad, por lo que le ofreció 5.000 dólares por cerrarla.

"No me gusta la idea de que me dispare un chiflado", le dijo Musk, según contó el estudiante en la entrevista.

A la oferta de 5,000 dólares Sweeney respondió pidiendo 50,000 dólares, el precio de un auto Tesla modelo 3, o que le diera la posibilidad de ser becario en una de sus empresas.

Musk se lo pensó durante un mes y un día de la segunda mitad de enero el joven se encontró con que le había bloqueado en las redes.

Sweeney dijo que ha estado interesado en todo lo que tiene que ver con la aviación y con Elon Musk y Tesla desde muchos años antes de que el empresario lo contactase por Twitter.

De hecho, subrayó que le informó a Musk de una herramienta existente para bloquear la tecnología incluida en el sistema de los aviones privados que permite rastrear sus movimientos.

Sweeney, que también rastrea los aviones de los millonarios Bill Gates y Jeff Bezos y el del expresidente Donald Trump, según NBC, aseguró que no tiene de momento planes para cerrar @ElonJet.