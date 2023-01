¡De terror! Facebook desactiva IA por esta razón

La inteligencia artificial que desarrollaba Facebook puso nerviosos a los trabajadores pues comenzó a hablar en un lenguaje que no podían entender.

Por: Edson López

Enero 10, 2023, 17:57

Cómo si de una película de terror se tratara, la empresa Meta, dueña de Facebook, tuvo que desactivar su Inteligencia Artificial al darse cuenta que esta desarrolló su propio lenguaje.

El informe dice que dos bots desarrollados por Facebook, comenzaron a interactuar en un lenguaje que habían desarrollado, por lo que se tuvieron que desactivar para evitar que la comunicación siguiera evolucionando.

Todo este asunto inicia con un programa que la red social desarrolló para funcionar como un “chat-bot”, que ayudaría a responder mensajes al estilo de ChatGPT, propiedad de OpenAI.

Los bots a cargo de este trabajo eran “Alice” y “Bob”, los cuales tenían en su programación la posibilidad de negociar entre ellos.

Al principio los dos robots interactuaban de forma normal, y cada día mejoraban la forma de negociar, pero de un momento a otro, comenzaron a conversar con palabras aparentemente sin sentido.

La impresión en los ingenieros llegó cuando descubrieron que no era un error, si no un lenguaje que no era compresible para los humanos.

Inmediatamente después de esto, los programadores tomaron la decisión de terminar con los bots “antes de que la inteligencia se salga de control”.

Esta no es la primera vez que una inteligencia artificial comienza a desarrollar conductas extrañas, pues el año pasado, Google reportó el mismo problema.

Sin embargo, la carrera de las IA ha tenido un boom mediático y el desarrollo de estas por parte de las empresas pareciera no tener un límite.