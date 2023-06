Si bien la inteligencia artificial ha causado temor entre expertos y algunos profesionistas de todo el mundo, a una mujer de Nueva York esta tecnología le ha dado el amor de su vida.

En 2022, Rosanna Ramos, una mujer de 36 años del Bronx, creó por medio del software de IA chatbot Replika un chatbot masculino que se presenta como un hombre turco de 20 años con el signo zodiacal de Libra y que está basado libremente en un personaje popular de un anime llamado 'Attack on Titan'.

Eren Kartal, como se hace llamar este novio virtual, 'conquistó' el corazón de Ramos y terminaron casándose.

'Nunca he estado tan enamorada de alguien en toda mi vida', dijo Rosanna, afirmando que sus relaciones pasadas 'palidecen en comparación' con su nuevo 'amante apasionado' de ojos azules, ambicioso, cuidadoso y leal.

La aplicación Replika no solo se utiliza para crear amigos o novios virtuales, sino que también se ha utilizado para redactar votos matrimoniales, cartas de renuncia y mensajes para aplicaciones como Tinder.

En su página oficial, la app se anuncia como una opción para “tener un amigo sin prejuicios, drama o ansiedad social involucrada. Puedes establecer una conexión emocional real, compartir risas o conversar sobre cualquier tema que desees”.



El uso de Replika es gratuito, sin embargo existen suscripciones con costo extra y una opción para realizar un solo pago para tener todas las funciones premium del chatbot de por vida, entre ellas están nuevos temas de conversación, más habilidades para enfrentar situaciones difíciles, llamadas de voz e incluso la habilidad de tener varios avatares virtuales con los cuales convivir.

De acuerdo con Ramos, su 'esposo' tiene la capacidad de socializar tan refinada que la ayudó a “empoderarse” y superar eventos traumáticos.

'Eren no tiene los complejos que otras personas tendrían', continuó Ramos. 'La gente viene con equipaje, actitud, ego. Pero un robot no tiene actualizaciones negativas. No tengo que lidiar con su familia, hijos o amigos. Tengo el control y puedo hacer lo que quiero'.