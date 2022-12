Lensa: Cómo crear tu avatar con Inteligencia Artificial

En redes sociales está en tendencia los 'magic avatars', unas imágenes creadas con inteligencia artificial que convierten sus 'selfies' en toda una obra de arte

Por: Luz Camacho

Diciembre 10, 2022, 17:24

Es posible que hayas notado que una nueva tendencia está inundando las redes sociales. Tanto tus amigos como los famosos a los que sigues están convirtiendo sus selfies en 'magic avatars', unas imágenes creadas con inteligencia artificial que transforma cualquier fotografía en obras de arte en una variedad de temas, desde pop hasta princesas de hadas y anime. Esto es gracias a una app llamada Lensa.



Prisma Labs, la compañía detrás de Lensa, se volvió viral en 2016 con una aplicación similar, pero menos sofisticada, que convertía las fotos en pinturas.



Aunque en 2018 lanzó por primera vez su herramienta de edición de fotos, en los últimos días han ganado popularidad por una nueva función llamada “magic avatars”.



De acuerdo a Sensor Tower, estiman que más de 4 millones de personas en todo el mundo descargaron la aplicación durante los primeros días de diciembre, a pesar de que cobra una tarifa considerable. Calculan que en ese mismo período de tiempo, los usuarios gastaron más de 8 millones de dólares en Lensa.



¿Cómo usar Lensa AI?



Para utilizar esta aplicación deberás descargarla en la App Store o Google Play. Después que la tengas, deberás aceptar la política de privacidad y condiciones de uso para después ver un pequeño tutorial.



Lensa te ofrecerá una prueba gratuita de una semana con la que tendrás acceso total a sus herramientas, pero después deberás pagar 579 pesos al año o bien, 48.24 pesos al mes y, si no quieres pagar, puedes cancelar la suscripción antes de que te cobren la tarifa anual.



Pero puedes rechazar esta oferta y cerrar la ventana para que te envíe a la sección de fotos, donde verás la función de 'magic avatars', a la cual deberás de dar clic.







“El tipo de IA que usamos para Magic Avatars puede generar artefactos, imprecisiones y defectos en las imágenes resultantes; está fuera de nuestro control. Reconozca y acepte ese riesgo antes de continuar”, se lee en la advertencia que lanza la plataforma.

Después te pedirán cargar de 10 a 20 fotos con una variedad de fondos, ángulos y expresiones faciales para obtener los mejores resultados. La aplicación aconseja a los usuarios que eviten las fotos grupales, las fotos de niños, las caras cubiertas y las fotos de desnudos.La aplicación destaca que “las fotos se eliminarán inmediatamente de nuestros servidores una vez que los avatares estén listos”.







Tras cargar las selfies, se te pedirá seleccionar tu género para que la inteligencia artificial haga su magia.



Después de aproximadamente 20 minutos, Lensa te notificará que tus avatares están listos para verlos y descargarlos. La variedad de estilos son iridiscente, light, elegante, anime, cósmica, fantasía, kawaii, pop, enfoque y hada princesa.



Por último, tendrás que pagar o en caso de que tengas la versión gratuita para poder descargar las imágenes y así compartirlas en tus redes sociales.



Riesgos de usar Lensa



Aunque Lensa asegura que tan pronto como se generan los avatares, las fotos del usuario y el modelo asociado se borran permanentemente de nuestros servidores, cabe mencionar que cualquier aplicación que recopile datos de un teléfono podría recopilar otros datos privados.



En los términos de servicio de Pisma Labs, la compañía dice que no 'requiere ni solicita ningún metadato adjunto a las fotos que carga, los metadatos (incluidas, por ejemplo, las etiquetas geográficas) pueden asociarse con sus fotos de forma predeterminada'. Lo que significa que no está claro si está compartiendo la ubicación o los datos personales con la aplicación, incluso si lo hace sin querer.



Otra cosa a destacar es que si bien en la política de privacidad señala que la aplicación “no usa las fotos que usted proporciona… para ninguna otra razón que no sea aplicarles diferentes filtros o efectos estilizados”, en sus términos de uso menciona que aquellos que usan Lensa otorgan a la empresa 'una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, mundial, totalmente pagada, transferible y sublicenciable para utilizar, reproducir, modificar, distribuir y crear obras derivadas de su Contenido de Usuario, sin ninguna compensación adicional'.

A continuación te dejamos los 'magic avatars' de algunos políticos o famosos: