Causas de la caída global de Facebook, WhatsApp e Instagram

Según expertos de seguridad, la caída global de Facebook, Instagram y WhatsApp se podría deber a que el sistema de nombres de dominio de internet

Por: Luz Camacho

octubre, 04, 2021 15:50

MÉXICO.- A falta de una explicación por parte de las empresas tecnológicas que maneja Mark Zuckerberg, expertos señalan que la caída global de Facebook, Instagram y WhatsApp se podría deber a una falla en el sistema de nombres de dominio de internet (DNS por sus siglas en inglés), que es el es el directorio telefónico de Internet

Las personas acceden a información en línea mediante nombres de dominio, como info7.mx. Los navegadores web interactúan mediante direcciones de protocolo de Internet (IP). El DNS traduce los nombres de dominio a direcciones IP para que los navegadores puedan cargar los recursos de Internet.

Cada dispositivo que se conecta por Internet tiene una dirección IP única que otros equipos pueden usar para encontrarlo.

John Graham-Cumming, jefe de Tecnología de Cloudflare, señala que cuando un usuario escribe facebook.com en su navegador, el sistema de nombres de dominio DNS no sabe dónde dirigirse porque la ruta ha cambiado y no reconoce una nueva.

Asimismo, el director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez, también atribuye la caída a un posible problema de DNS.

El protocolo BGP es "el sistema que utilizan los grandes nodos de internet para comunicarse entre ellos y transferir una gran cantidad de información entre dos puntos de la red", indicó El País.

Se rumora hackeo y filtración de datos

Aunque la caída de las redes sociales es asociado a una falla en el sistema de nombres de dominio de internet, también se rumora que se podría tratar de un hackeo y robo de datos.

De acuerdo al portal RT, se estarían filtrando los datos personales de más de 1,500 millones de usuarios de Facebook a través de un foro de 'hackers'. Y relacionan esta información, no confirmada, con la caída global de las redes sociales.

Dominio de Facebook fue puesto a la venta

A través de Twitter el usuario @chadloder, compartió una captura de pantalla de la herramienta Domain Tools donde aparece que el facebook.com está en venta.

"Alguien destruyó los registros DNS A y AAA de Facebook, Instagram y WhatsApp", escribió junto a la captura de pantalla.

Por el momento Facebook, propietaria también de Instagram y WhatsApp, no se ha pronunciado al respecto pero expertos creen que la caída de estas redes sociales no dure más de 24 horas.

