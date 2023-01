ByteDance, dueña de TikTok, despide a cientos de empleados

Al igual que otras plataformas tecnológicas, la propietaria de TikTok tuvo que recurrir a los recortes en varios departamentos para reducir costos

Por: EFE

Enero 04, 2023, 10:13

La tecnológica china ByteDance, desarrolladora de la popular red social TikTok, despidió a 'cientos de empleados' pertenecientes a múltiples departamentos durante los últimos días de 2022, informó anoche el diario hongkonés South China Morning Post.



Según fuentes citadas por ese medio, la campaña tenía por objetivo 'simplificar' las operaciones de la empresa y afectó a empleados en Douyin -versión china de TikTok- y en otros departamentos como el dedicado a videojuegos o el de inmobiliaria.



Los despidos suponen un pequeño porcentaje de la plantilla total de ByteDance, una de las mayores tecnológicas de China con más de 100,000 trabajadores en todo el mundo y que, al no cotizar en bolsa, no está obligada a divulgar este tipo de informaciones relativas a sus negocios.



El grupo ya había emprendido acciones similares en 2021, cuando recortó miles de puestos de trabajo tras las restricciones impuestas por Pekín al sector de las clases particulares, y en 2022, al despedir a cientos de empleados de sus departamentos de videojuegos en las ciudades orientales de Shanghái y Hangzhou.



Sin embargo, ByteDance sigue llevando a cabo contrataciones al mismo tiempo según su página web, que muestra unos 10,000 empleos disponibles tanto en su sede central de Pekín como en Londres o en Mountain View (California, Estados Unidos).



Las informaciones que apuntaron en los últimos tiempos a una posible salida del grupo a bolsa siguen en el aire ante la incertidumbre; el pasado mes de septiembre, la directora financiera de la compañía, Julie Gao, dijo a los empleados que no había planes para llevar a cabo dicha operación.



Las operaciones de ByteDance se enfrentan no solo a los efectos de la campaña reguladora que Pekín emprendió en el sector hace más de dos años sino también a problemas a nivel internacional, con TikTok viéndose en el ojo del huracán en Estados Unidos, donde Washington ya ha prohibido que sea instalada en cualquier dispositivo gubernamental.