Bola de fuego verde ilumina el cielo argentino

Foto: Especial

En Argentina, lo que parece ser un meteorito convirtió la noche en día al entrar a la atmósfera e iluminar la oscuridad con una intensa luz color verde.

Por: Jessica Guerra

agosto, 29, 2022 22:46

El cielo argentino tuvo un espectáculo visual bastante especial, pues durante la tranquilidad de la noche, una enorme bola de fuego color verde lo iluminó por unos instantes.

El evento astronómico no pasó desapercibido, pues no solo fue su intenso color, y la enorme estela que dejó a su paso, si no que esté concluyo con una nota alta, tanto que fue escuchada por los residentes de los distritos metropolitanos de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

#Meteoro convierte la noche en día



Tan solo 10 días después nuevamente otro fenómeno se presentó en la ciudad de Carlos Paz incluso ha sido observado desde lugares lejanos. La población se asustó por la #luz en el #cielo al desconocer su origen.



Córdoba, Argentina#espacio pic.twitter.com/MoRnOqw8Mk — Realidad Distópica (@RDistopica) August 26, 2022

Mediante diversas cámaras de vigilancia y videos caseros de los propios habitantes en Argentina pudo ser captado el objeto que sorprendió a muchos.

Según explica Mercedes Gómez, directora del Observatorio Astronómico de Córdoba Argentina, la apariencia de una bola de fuego se debe a la gran velocidad que adquirió el meteorito lo que elevó su temperatura.

¿Que es un meteorito?

Los meteoritos son cuerpos rocosos de no gran tamaño conformados en su mayoría por polvo y hielo espacial, que flotan en el espacio.

Estos, al ser atraídos por la fuerza de gravedad de la tierra entran en la atmósfera terrestre y comienzan su descenso hasta la superficie, alcanzando grandes temperaturas fruto del rose de lo meteoro con el aire, pues al hacer su trayectoria de entrada alcanza velocidades de hasta 25 km/s.

Si bien, estos fenómenos ocurren bastante seguido, no dejan de ser un espectáculo que cautiva a los fanáticos del espacio.

En ocasiones, los meteoritos suelen ser restos de un asteroide o cometa que en su paso por el cosmos colisiona con otros cuerpos rocosos desprendiendo estos trozos mas pequeños que terminan topando con la órbita terrestre.

Con información de elhorizonte.mx

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS