Así puedes marcar mensajes como 'no leídos' en WhatsApp

Te decimos paso a paso cómo puedes marcar mensajes como "no leídos" a través de WhatsApp

Por: Jessica Guerra

abril, 20, 2022 21:01

Existe una opción en WhatsApp con la que puedes revertir la lectura de esos mensajes que todavía no puedes contestar.

Cabe señalar que, esta opción no logra que tu contacto o amigo sepa si viste o no el mensaje, sino que sólo aplica en tu aplicación para que sepas que aún no lo has respondido y que no se te pase contestarlo cuando tengas tiempo.

Esto resultaría útil para que ese mensaje que todavía no tienes tiempo de leer no se pierda entre otros más urgentes, como los del trabajo o la escuela, razones por las que también se suele emplear seguido la plataforma.

La funcionalidad de WhatsApp para poner un mensaje como 'no leído', está disponible tanto en dispositivos con iOS como en Android, aquí te decimos cómo sacarle provecho.

Pasos para marcar un mensaje como 'no leído'

Accede a WhatsApp y ubica el mensaje que abriste antes de tiempo Presiona por unos momentos en la conversación para seleccionarla Da click en los tres puntos de la esquina superior derecha para desplegar el menú donde aparecerá la opción ´Marcar como no leído´ Al dar click en la opción el mensaje deberá aparecerte como estaba antes de que lo abrieras, con un círculo verde que indica la función que acabas de aplicar



Con información de elhorizonte.mx

